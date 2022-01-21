Градус выше: на здоровье каких людей отражаются колебания температуры и влажности

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Эксклюзивно для 5-tv.ru врач-генетик Светлана Перес де Монтес Ратхерик объяснила, кому особенно тяжело мириться с частой перемены погоды.

Начиная с 20 января, на территории России началось аномальное потепление. Повышенную температуру метеорологи зафиксировали и в славящуюся суровым морозом крещенскую ночь. Медики такие природные катаклизмы считают провокаторами различных заболеваний, наиболее чувствительных к переменам погоды эксклюзивно для 5-tv.ru назвала генетик-метаболист, нутрициолог, эксперт Академии врачей UniProf Светлана Перес де Монтес Ратхерик.

И зменения температуры

В первую очередь на резкие изменения температуры окружающей среды — как повышение градуса, так и резкое падение — могут негативно реагировать маленькие дети. Врач объяснила это несовершенностью системы терморегуляции ребенка, в малом возрасте она еще недостаточно развита.

Ко второй группе риска генетик причислила взрослых и детей, склонных к эпилептической активности.

«Это люди с нарушениями натриевых каналов. При повышении температуры натрий может больше выводиться из организма, тем самым меняя деполяризацию нейрона, приводя клетку к более «голодному» состоянию, что в итоге повышает эпилептическую активность, электроактивность в ней», — расшифровывала механизм метаболист.

В третьей зоне риска находятся люди, склонные к сердечно-сосудистым заболеваниям. При похолодании кислорода в воздухе становится больше, и, как отметила эксперт, таким людям становится легче дышать. При резком повышении температуры наблюдается обратная ситуация: воздух становится более разряженным, и сосудистая стенка становится астматически перегруженной. Это также может быть вызвано тем, что в организме копится больше воды из-за недостатка натрия, и как следствие, организм больше отекает.

И зменени е влажности воздуха

Обычно перепады влажности от 5 до 20% наш организм мало ощущает, а вот скачки до 20-30% могут привести к негативным реакциям организма.

«Повышенная влажность важна для людей с болезнями суставов и почек, а пониженная — для аллергиков, астматиков и больных с другими заболеваниями легких», — отметила специалист.

И зменение скорости ветра

Скорость перемещения воздушных масс — ветер — в значительной мере определяет реакцию организма на скачки температуры: чем сильнее ветер зимой, тем острее ощущается холод.

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