Ученые обнаружили подавляющее COVID-19 лекарственное растение

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Соответствующее исследование провели специалисты Колумбийского университета в Нью-Йорке, Вашингтонского университета и Вустерского политехнического института.

Ученые из США обнаружили лекарственное растение, которое может подавлять ряд вирусов, в том числе и коронавирус. Результаты исследования опубликованы на сайте препринтов bioRxiv.

В исследовании приняли участие специалисты из Колумбийского университета в Нью-Йорке, Вашингтонского университета и Вустерского политехнического института.

Ученые провели лабораторные исследования, которые доказали эффективность экстракта однолетней полыни (Artemisia annua) в борьбе против SARS-CoV-2.

Растение известно своей способностью подавлять вирусы за счет артемизинина. Это вещество используют против разных вирусов, в том числе тропической малярии. Однако исследования показали, что коронавирус блокирует какой-то другой компонент растения.

«Результаты показывают, что активный компонент в экстрактах, вероятно, не артемизинин, а какой-то другой или это комбинация компонентов, которые действуют синергетически, чтобы блокировать вирусную инфекцию после проникновения», — привели слова руководителя исследования Памелы Уэзерс на портале.

Согласно работе ученых, эффективность против коронавируса показали горячие водные экстракты полыни (Artemisia annua). В дальнейшем специалисты намерены выяснить, можно ли на основе этого открытия создать лекарство от COVID-19.

Исследователи отмечают, что в случае успешных клинических исследований, можно получить недорогое и безопасное лекарство от COVID-19. Растение распространено по всему миру, в том числе и в России.

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