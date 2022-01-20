Гороскоп майя: названы периоды рождения людей, которым повезет в 2022 году

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Особенный гороскоп древнего народа раскрывает уникальный потенциал человека.

Гороскоп майя отличается от других, поскольку состоит не из 12 знаков-животных, а из 13. Разумеется, и сами животные отличны друг от друга и, как не трудно догадаться, они раскрывают потенциал человека совершенно с непривычной стороны. Основываясь на трактовке майя, Yakutmedia назвало периоды рождения людей, которым будет сопутствовать удача в 2022 году.

Летучая мышь

26 июля — 22 августа

Летучая мышь в качестве покровителя позволит своему носителю взлететь к самым высотам, как по карьерной лестнице, так и в личной жизни. В 2022 году эти люди смогут получить абсолютно все, о чем так страстно желали.

Олень

20 сентября — 17 октября

Предстоящий год принесет в жизнь Оленей новые знакомства, которые положительно повлияют на качество вашей жизни. Все благодаря уникальной черте представителей знака — задорному, но деликатному нраву.

Ящерица

13 декабря — 9 января

Для достижения счастья в личной жизни Ящерицам предстоит в 2022 году научиться получать удовольствие от семейной рутины. Велика вероятность рождения детей.

Сокол

7 февраля — 6 марта

Соколы — это настоящие волки-одиночки календаря майя. Благодаря своей рассудительности и невозмутимости в 2022 году они получат повышение по службе, а, как результат, повысят свой доход.

Ягуар

7 марта — 3 апреля

Люди, рожденные под знаком Ягуара, получат отличную возможность достигнуть своей долгожданной цели. 2022 год только и ждет, когда они смогут реализовать задуманное.

Змея

2 — 29 апреля

Змеи в 2022 году, скорее всего, заведут семью, однако не по любви, а ради финансовой выгоды.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как по дате рождения узнать что с вами произойдет в новом году по календарю майя.