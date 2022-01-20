Один день, но разные судьбы: как дата рождения повлияла на карьеры Бузовой и Волочковой

Фото, видео: Instagram @volochkova_art; 5-tv.ru

20 января празднуют день рождения две самые известные представительницы российского шоу-бизнеса.

20 января празднуют свои дни рождения две самые известные представительницы отечественного шоу-бизнеса — балерина Анастасия Волочкова и поющая телеведущая Ольга Бузова. За их жизнью пристально следят миллионы поклонников, ведь им удалось добиться феерического успеха. Однако как две обычные девушки, родившиеся в один день, смогли добиться невероятных высот, причем в абсолютно разных сферах? На этот вопрос в беседе с 5-tv.ru ответила западный астролог Евгения Ноздрачева.

«Начнем с того, что и у Ольги и у Анастасии Солнце в последних градусах Козерога, то есть оно еще не перешло в знак Водолея. И обе они трудяги, через свой труд, через умение добиться успеха, через желание вообще достичь популярности они пришли к тому, что имеют», — пояснила она.

Астролог отметила, что знаменитости прошли непохожие пути к своей славе, поскольку их главные планеты в натальной карте стоят в разных положениях.

«У одной это балет, у другой это шоу-бизнес, который начался с этого уезда, удаления в „Дом-2“, где включилась эта точка удачи, а у Анастасии точкой удачи послужила женская красота на публике, для которой она трудилась в спорте очень сильно», — рассказала астролог.

В чем секрет успеха Ольги Бузовой

Асцендент Ольги, то есть то, что отвечает за ее проявление, находится в Водолее. Она пришла в этот мир удивлять и быть нестандартной. Это качество увеличивает ее популярность, считает астролог.

«За ее карьеру отвечает Уран — планета всего необычного. И даже все необычные ситуации в ее жизни, такие как развод, поднимали ее популярность», — дополнила Ноздрачева.

В чем секрет успеха Анастасии Волочковой

У Волочковой другая ситуация. Ее внешность - в асценденте Козерога. Она более стабильная, строгая, то есть производит впечатление серьезной девушки. Ее реализация происходит через терпение, через труд. Сатурн стоит у Анастасии в популярности, то есть ей нравится, когда на нее смотрят, когда за ней идут и боготворят.

«Плюс ее карьера увеличивается, растет через умение вложить в свое тело: как она выглядит, ее здоровье. То есть у нее с этого и началось. Тело позволило ей танцевать, быть балериной», — отметила звездный эксперт.

Тау-квадрат проработан у Волочковой совершенно иначе. В ее жизни гармонично сосуществуют такие сферы как семья и работа.

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