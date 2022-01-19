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Вопиющий инцидент произошел в начале января в Новооскольском районе.

Семейная пара из Белгородской области изнасиловала собственных детей. Как сообщает региональный Следственный комитет, вопиющий инцидент произошел на днях в Новооскольском районе.

По данным следствия, 44-летний местный житель сообщил полицейским, что подозревает своего 20-летнего знакомого в изнасиловании 13-летней дочери. Стражи порядка провели проверку и выяснили, что девочка действительно вступала в интимную близость с молодым парнем, но якобы по обоюдному согласию.

В ходе допроса подросток, кроме прочего, заявила о насильственных действиях сексуального характера со стороны родных матери и отца. Девочка отметила, что родители-извращенцы подвергли издевательствам и ее десятилетнего брата — младшего сына.

«44-летний отец и 36-летняя мать детей задержаны в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом. Им предъявлено обвинение в совершении изнасилования и совершения иных насильственных действий сексуального характера в отношении малолетних. За данные преступления предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы. Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу, вопрос избрания меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении матери детей рассматривается судом», — отметили в региональном СК.

Сейчас продолжается расследование уголовного дела. В мероприятиях участвуют специалисты и психологи, активно применяется криминалистическая техника.

Пострадавшие дети находятся в социальных реабилитационных учреждениях, где им оказывается вся необходимая помощь, в том числе психологическая в рамках региональной программы реабилитации жертв сексуального насилия.

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