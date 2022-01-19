Романтическая или обаятельная: какая вы женщина по году рождения

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Согласно Восточному гороскопу, всех представительниц прекрасного пола можно разделить на четыре группы. Каждая женщина любит и работает по-разному.

В Древнем Китае как нигде умели с наибольшей точностью считывать звездные посылы. Но по китайскому гороскопу можно узнать не только все о характере, наклонностях и способностях по году рождения, но и о том, к какому из четырех типов женщин вы относитесь.

Романтические женщины

(рожденные в годы Лошади, Тигра, Собаки)

Буквально все подчинено в такой женщине любви: образ, мысли, идеалы, стиль жизни, манера поведения. Окружающие считают их сильными личностями, только они сами не совсем в этом уверены. Потому никогда не останавливаются на достигнутом, и стремятся достичь все больших высот благодаря высокому интеллекту. У романтических женщин огромные способности управлять людьми и высокая трудоспособность.

Романтическая красота этих женщин ни одного представителя сильного пола не оставит равнодушным. Однако не каждый способен завоевать ее расположение. Ведь у романтических женщин, несмотря на кажущуюся нежность, высокие требования к мужчинам.

Сильные женщины

(рожденные в годы Петуха, Змеи, Быка)

Рожденные в эти годы женщины отличаются прямолинейностью, напором и амбициями. Такими были: Екатерина II, Маргарет Тэтчер, Мария Стюарт. При этом их разуму часто сопутствует романтическая любовь, которая одновременно является и уязвимым местом, и источником вдохновения.

Сильные женщины для мужчин ставят высокие требования. И не всякий способен их удовлетворить. Пожалуй, лишь этот женский тип старается совместить три вещи: крепкая семья, материнство и успешная карьера. Многим удается это сделать, однако некоторые все же разрываются между домом и работой.

Обаятельные женщины

(рожденные в годы Крысы, Обезьяны, Дракона)

Рожденные в эти годы — само олицетворение женской красоты, изящества, утонченности и слабости. Всем своим видом они показывают мужчине — любовь и красота — вещи совместимые. Они буквально созданы для любви. Однако при всем романтизме, не теряют трезвый рассудок и здравый смысл.

Для обаятельных женщин важно материальное благополучие и спокойствие. Их сильно волнует здоровье собственное и близких.

Эти женщины, по словам астрологов, хороши для брака. В семейной жизни стремятся к благополучию и покою. И не терпят ведение быта.

Независимые женщины

(рожденные в годы Кабана, Кота, Козы)

Рожденные в эти годы женщины, отличаются трезвым взглядом на жизнь, но когда наступает момент к решительным действиям, предпочитают полагаться на сновидения или знамения.

В этих женщинах всегда борется любовь и воля. В любой ситуации они способны отстоять свою независимость, сколько бы при этом не пришлось потратить сил.

В карьерном плане они способны достичь больших высот там, де требуется вкус, гостеприимство и хорошее представительство. А брак для независимых женщин не цель жизни. Но вступив в брак, они как никакой другой тип женщин способны поддерживать отношения так, чтобы они были длительными и не угасали чувства.

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