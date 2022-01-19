Кто из звезд болен неизлечимыми болезнями?

Фото: Instagram @satikazanova

С каким заболеванием с детства борется Сати Казанова? Из-за чего Дэниел Рэдклифф пристрастился к алкоголю?

Некоторые российские и зарубежные звезды всю жизнь борются с хроническими заболеваниями, но они не мешают им делать успехи в карьере. Кто из знаменитостей болен неизлечимыми болезнями, рассказывает 5-tv.ru.

Игорь Крутой — сахарный диабет

Фото: ТАСС / Сергей Мальгавко

За последние несколько лет композитор сильно похудел. Поклонники обеспокоены: знаменитость выглядит болезненно. В обществе ходили слухи, что Игорь Крутой борется с онкологией, но оказалось, что у него сахарный диабет. Чтобы поддерживать здоровье, мужчина вынужден сидеть на специальной диете. Именно из-за контроля рациона, Крутой похудел на 15 килограммов. Кроме правильного питания, Игорь Яковлевич увлечен спортом: играет в большой теннис и занимается на кардиотренажерах.

С сахарным диабетом борются и другие знаменитости. Холли Берри узнала о диагнозе, когда ей было 22 года. Актриса потеряла сознание во время съемок и впала в диабетическую кому. Тому Хэнксу поставили диагноз перед съемками в фильме «Форрест Гамп», ему тогда было 36 лет. Актеры привыкли жить с недугом и контролируют показатели сахара.

Сати Казанова — псориаз

Фото: ТАСС / Сергей Бобылев

В полтора года Сати Казановой диагностировали псориаз — хроническое аутоиммунное заболевание. Недуг проявляется в виде папул: красные сухие пятна покрывают кожу. Певица долгие годы комплексовала из-за псориаза и скрывала его следы, но в 2020-м начала активную борьбу против заболевания.

Анастасия Дорошенко

Врач-дерматолог — Психоэмоциональное состояние влияет на проявление псориаза. Как известно, кожные заболевания генетически детерминированы. Любой триггер стимулирует появление кожных высыпаний. Во главе всего стоит психоэмоциональный стресс.

Сати Казановой помогли не дорогостоящие медикаменты, а психологическая поддержка мамы, рассказала она на своей странице в Instagram. В жизни певицы произошла неприятная ситуация, из-за которой она была в гневе. Тогда и обострилось заболевание. Сати получила утешение в объятиях матери, а через некоторое время заметила, что зона поражения кожи псориазом уменьшилась на 80%.

Сати не единственная знаменитость, которая страдает кожным заболеванием. С псориазом борются Ким Кардашьян и модель Кара Делевинь.

Чарли Шин — ВИЧ

Фото: ТАСС / Imago

В 2015-м Чарли Шин признался, что он ВИЧ-положительный. Ему пришлось заявить о своем статусе из-за мошенников, которые требовали от него десять миллионов долларов за неразглашение тайны.

Актер рассказал, что узнал о своем статусе в 2011-м. Он незамедлительно начал терапию, ведь концентрация вируса в его крови зашкаливала. Если бы Чарли Шин не начал лечение, то уже был бы мертв. Чтобы поддержать страдающих ВИЧ и сохранить себе жизнь, он решил принять участие в клинических испытаниях нового препарата. Однако, как признался Шин, новые медикаменты чуть не довели его до слабоумия. Он пытался лечиться альтернативными методами у врача в Мексике, который не имел медицинской лицензии. Сейчас Чарли Шин вернулся к традиционной медицине и проходит терапию против ВИЧ в США.

Татьяна Лазарева — язвенный колит

Фото: ИТАР-ТАСС / Павел Головкин

В молодости телеведущая не могла похвастаться стабильной психикой, из-за чего принимала специальные препараты. Именно медикаменты довели женщину до состояния язвенного колита. Теперь ей приходится постоянно соблюдать специальную диету. Если Татьяна Лазарева выходит за ее рамки, болезнь дает о себе знать.

Дэниел Рэдклифф — повышенное внутричерепное давление

Фото: ТАСС / ZUMA

Звезда фильмов о «Гарри Поттере» работает в киноиндустрии с детства. Возможно, из-за напряженного графика его начали мучить частые и нескончаемые приступы головной боли. Дэниел Рэдклифф долго не обращался к врачу и заглушал боль спиртными напитками. Из-за этого у него появилась алкогольная зависимость.

Но актер взял себя в руки и обратился за медицинской помощью. Врач сообщил ему, что алкоголь только усугубляет ситуацию, а бороться с повышенным внутречерпным давление следует с помощью специальных препаратов.

Елена Темникова — заболевание иммунной системы

Фото: ТАСС / Артем Геодакян

В 2018-м экс-участница группы Serebro поделилась с поклонниками, что борется с нарушением функционирования иммунной системы. Организм воспринимает собственные клетки как чужеродные и повреждает их. Елене Темниковой пришлось рассказать о своем диагнозе, чтобы положить конец слухам о наркозависимости и других болезнях, которые приписывали ей из-за плохого состояния кожи лица. Певица заявила, что «прыщи» и прочие проблемы являются побочкой аутоиммунного заболевания.

Ксения Бочарова

Врач-иммунолог — При этом заболевании меняется внешность: кожа становится бледная, сухая, тусклая. Ноги становятся ломкими. Волосы начинают выпадать, становятся сухими и тусклыми. Возникает большой комплекс симптомов, которые приводят к изменению внешности.

Также Темникова решила разобраться со СМИ, которые распускали слухи. Певица обвинила их в клевете и предложила встретиться в суде.

Шеннен Доэрти — болезнь Крона

Фото: globallookpress.com © F. Sadou

На долю актрисы выпало немало испытаний. Сейчас Шеннон Доэрти борется с раком груди четвертой стадии, но проблемы со здоровьем возникли у нее еще в подростковом возрасте. В 18 лет ей поставили диагноз болезнь Крона — хроническое воспаление кишечника. Заболевание провоцирует неожиданную диарею и спазмы. Чтобы контролировать желудок, актриса принимала специальные лекарства и соблюдала диету. С этой же болезнью борется певица Анастейша. Она узнала о своем диагнозе в 13 лет.