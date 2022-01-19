В Москве началась панихида по телеведущему Михаилу Зеленскому

Светлана Шевченко 13 787

Фото, видео: РИА Новости / Михаил Воскресенский; 5-tv.ru

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Умер телеведущий Михаил Зеленский

Церемония проходит в прощальном зале похоронного дома «Троекурово».

В Москве началась панихида по телеведущему Михаилу Зеленскому. Церемония проходит в прощальном зале похоронного дома «Троекурово». Известно, что похоронят журналиста на Троекуровском кладбище.

На кадрах с церемонии видно, что почтить память Зеленского приехало множество его коллег, друзей, близких и знаменитостей. Возле гроба множество цветов, а на экране - кадры с участием популярного телеведущего.

Михаила Зеленского не стало во время отдыха в Доминикане. Ему было 46 лет. Причиной смерти был назван сердечный приступ, вызванный хроническим заболеванием сердечно-сосудистой системы. Как признавался в интервью Михаил, в бешеном ритме живут очень и очень многие люди его возраста. Крайне напряженный рабочий график, перекусы фастфудом, недосып и частое курение сделали свое дело и серьезно подорвали здоровье еще молодого мужчины.

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