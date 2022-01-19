Гинцбург рассказал, кого ждет тяжелое течение болезни при «омикроне»

Фото: Depositphotos / GrinPhoto

По мнению ученого, рано верить оптимистичным прогнозам, предрекающим легкое течение болезни при заражении.

Нельзя с уверенностью говорить, что омикрон-штамм не вызывает тяжелого течения болезни. Об этом предупредил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«По литературным данным, [тяжелое течение болезни встречается] реже, но это данные европейских стран, где 60-80 процентов вакцинировано, поэтому однозначно сказать нельзя. У нас мало еще вакцинированных, поэтому, возможно, у непривитых будет тяжелое течение», — сказал он.

Ученый предположил, что для людей с ослабленным иммунитетом «омикрон» может представлять серьезную опасность, в то время как для привитых «Спутником V» угроза минимальна.

Такую уверенность Гинцбург выражает не бездоказательно. Как сообщал 5-tv.ru, вакцина «Спутник V» от коронавируса показала эффективность около 75% против «омикрона». Ревакцинация дает еще более высокий уровень защиты.

В России продолжается кампания по вакцинации населения. Сделать прививку можно абсолютно бесплатно в любом открытом пункте вакцинации, либо в поликлинике. Всего в РФ зарегистрировано пять препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона-Н».