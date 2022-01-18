Названа простая и дешевая еда, снижающая уровень сахара за считанные минуты

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Помимо нее некоторые фрукты и овощи, бобовые и продукты из цельного зерна могут помочь в борьбе с высокими показателями сахара.

Специалисты Центра исследований профессиональной и экологической токсикологии и Орегонского университета здравоохранения и науки определили продукт, который способен снизить уровень сахара в крови буквально за считанные минуты. Ей оказалась обычная фасоль.

«Пинто, темно-красная почка и черная фасоль с рисом ослабляют гликемический ответ по сравнению с одним только рисом», — заключили ученые.

В исследовании приняли участие 17 мужчин и женщин с сахарным диабетом второго типа в возрасте от 35 до 70 лет. Ученые измерили перманентные показатели сахара, а после употребления риса и фасоли снова узнали уровень сахара в крови испытуемых. Оказалось, что показатели у потребивших фасоль были «значительно ниже», чем у тех, кто попробовал рис.

Также способны повлиять на уровень сахара некоторые фрукты и овощи, бобовые и продукты из цельного зерна, такие как овсяная каша, дополнил сайт Медикфорум.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какая дешевая закуска снижает уровень сахара в крови.