Актер из «Солдат» и «Моей прекрасной няни» Анатолий Басин умер на 72 году жизни

Фото: Kino-teatr.ru

Заслуженный артист РФ 27 лет своей творческой карьеры отдал Иркутскому драмтеатру имени Охлопкова.

На 72 году жизни умер актер театра, кино и телевидения Анатолий Басин. Об этом сообщается на сайте Иркутского драмтеатра имени Охлопкова, которому он отдал 27 лет творческой карьеры.

Сообщается, что актера не стало еще накануне. О причинах пока не сообщается.

Заслуженный артист РФ Анатолий Басин пришел в театр через несколько лет после окончания Иркутского театрального училища. Множеству россиян он запомнился по ролям в таких популярных картинах, как «Солдаты», «Моя прекрасная няня», «Закон и порядок», «Диверсант. Конец войны», «Кармелита» и многим другим.