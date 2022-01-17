Инсценировка или разбой? Что известно об ограблении вдовы Градского

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Злоумышленники забрали у супруги покойного артиста деньги и имущество. Ущерб составил порядка 100 миллионов рублей.

Ограбление вдовы певца и композитора Александра Градского Марины Коташенко вызывает множество вопросов не только у журналистов, но и у правоохранителей. Лишившись очень большой суммы денег и пережив нападение, актриса обратилась в полицию только спустя семь часов после инцидента. 5-tv.ru собрал все, что известно об ограблении Марины Коташенко к этому часу.

Подставное ДТП?

Как рассказала вдова Градского полиции, она попала в аварию на Центральной кольцевой автодороге. Злоумышленники спровоцировали ДТП с машиной Коташенко, после чего, угрожая ей огнестрельным оружием, заставили отвезти их в дом в деревне Мишуткино. Там у женщины забрали деньги и имущество на общую сумму около 100 миллионов рублей.

После нападавшие, угрожая вдове Градского убийством, заставили ее довезти их до Апрелевки. Оттуда злоумышленники отправились уже в сторону Москвы на белом Mercedes.

Появились кадры с места вооруженного нападения на вдову Градского Коташенко

Позже в распоряжении 5-tv.ru появилась видеозапись с места происшествия с участием Коташенко. Инцидент произошел у подмосковной деревни Жедочи на трассе М-3 «Украина».

Странности и нестыковки

Несмотря на то, что злоумышленники отпустили вдову Градского практически сразу после ограбления, в полицию она обратилась далеко не сразу.

«Сама авария на ЦКАД произошла около 13:00, однако в Селятинский отдел полиции Коташенко пришла лишь около 20:00. Спустя почти семь часов! Как будто давала преступникам фору, чтобы скрылись. Хотя из Апрелевки, где грабители отпустили женщину, до Селятино всего ничего. А из Новоглаголево вообще пешком пройти можно», — отметил в беседе с KP.RU источник в правоохранительных органах.

Как призналась сама пострадавшая, ей угрожали убийством и расправой над детьми — от брака с Градским у Коташенко осталось два маленьких сына семи и трех лет.

Однако, отойдя от шока, пострадавшая все же решила обратиться в полицию.

Еще одним смущающим фактом является то, что преступники очевидно заранее знали о наличии у вдовы Градского столь крупной суммы денег в загородном доме. Хранила Коташенко ее по неизвестной причине в сумке под кроватью.

Подвергшаяся вооруженному нападению вдова Градского хранила деньги под кроватью

«Судя по всему, женщину в течение какого-то времени вела целая группировка. За ней следили», — заявил источник KP.RU.

Обе версии — инсценировки и реального ограбления, сейчас проверяются правоохранителями. При всей странности некоторых моментов и того, что из-за промедления вдовы не удалось задержать преступников по горячим следам, отрицать факт вооруженного ограбления нельзя, уверен звездный адвокат Сергей Жорин.

Он также отметил, что ложь со стороны Коташенко, если она есть, быстро всплывет на поверхность.

«Если действительно вдова рассказывает неправду или имеет определенное отношение к происшествию в виде соучастия в нем, это, на мой взгляд, глупо, потому, что, во-первых, это вскроется. А, во-вторых, это может считаться основанием признания ее как минимум недостойным наследником, а как максимум, и привлечении к уголовной ответственности», — пояснил он.

«Очень похоже на инсценировку»: Жорин обратил внимание на нестыковки в ограблении вдовы Градского

По мнению юриста, это преступление полиция раскроет быстро. Если преступники так хорошо знали о наличии у Коташенко столь крупной суммы денег и ее нахождении, то скорее всего действовали они по чьей-то наводке. Это серьезно сужает круг поисков виновных.

Взрослый сын Александра Градского Даниил был шокирован, узнав о нападении на вдову покойного отца. В интервью 5-tv.ru он выразил надежду на то, что эта жуткая история разрешится благополучно, и что с Коташенко все в порядке.

«Я, к сожалению, не могу ни опровергнуть, ни подтвердить, я сам в шоке от того, что вы говорите, я сам это только что услышал от вас. Я могу сказать только то, что это все ужасно, надеюсь, все здоровы», — заявил он.

Сын Градского был в шоке от новости о вооруженном ограблении Марины Коташенко

По факту ограбления вдовы Градского было возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой». Расследование поставила контроль прокуратура Московской области.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео работы оперативников в доме вдовы Градского.