Начинаем новую жизнь! Китайский совет дня на понедельник, 17 января

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Пришло время, чтобы разобраться со своей жизнью.

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» в пятницу, 7 января?

Понедельник обещает быть строгим. Планерки, совещания, графики, дедлайны – все, о чем вы с удовольствием забыли с конца 2021 года, возвратится в вашу жизнь. Не спорьте с энергиями, это бесполезно, лучше займитесь построением личной стратегии, говорят, это помогает.

Кто давно мечтал «начать с понедельника новую жизнь» - милости просим. В этот понедельник самое то это сделать – начать ходить в спортзал, выйти на новую работу, открыть свой бизнес.

Если давно хочется с кем-нибудь помириться или, наоборот, попрощаться, то в этот день энергии вам помогут с этим разобраться. А вот ходить по врачам, посещать заболевших и отправляться в большое путешествие в понедельник неблагоприятно.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.