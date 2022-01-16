Вооруженные бандиты ограбили вдову Александра Градского, похитили 100 млн рублей

Фото: globallookpress / Anatoly Lomokhov

Подробности выясняются.

На вдову Александра Градского Марину Коташенко совершено вооруженное нападение. Как сообщил источник 5-tv.ru, у женщины похитили 100 миллионов рублей. Инцидент произошел на трассе в Наро-Фоминске.

По предварительным данным, на 255 километре ЦКАД злоумышленники сымитировали ДТП. Когда вдова Градского остановилась, к ней подсели трое вооруженных мужчин, заставили вернуться домой и потребовали отдать деньги. Со слов Коташенко, нападение произошло еще около 12 часов дня 16 января, но она обратилась в правоохранительные органы только сейчас.

Подробности выясняются.