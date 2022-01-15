Баланс энергий: Китайский гороскоп на неделю с 17 по 23 января

Фото: 5-tv.ru

Спланируйте важные дела на вторую половину недели — так шансы на благоприятный исход существенно повысятся.

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «бацзы», что в переводе значит «восемь иероглифов судьбы». Подробнее узнать про то, что такое «бацзы» можно тут .

Продолжается последний месяц года Металлического Быка. Миром правят энергии Земли и Металла, и те, кому эти элементы не полезны, могут ощущать дискомфорт и сопротивление среды. Если вы знаете, что у вас в карте такая ситуация — обратите особое внимание на свое самочувствие и не перегружайте нервную систему.

Предстоящая неделя довольно сбалансирована по энергиям — есть дни для отдыха и рутины, а есть для экспериментов и начинаний.

Проверка чувств: Восточный гороскоп на январь 2022 года

Понедельник, 17 января, Ян Металл на Лошади

Понедельник — день правления Металла во всех его проявлениях. А Металл, как известно, это стихия власти, порядка, структуры и стратегии.

День обещает быть строгим, без сантиментов. Энергии благоволят людям уверенным, дисциплинированным, ответственным. Хорошо в такой день проводить встречи и совещания, строить стратеги и планировать будущее. Энергии помогут наладить взаимоотношения с коллегами и партнерами.

Благоприятно в этот понедельник начинать новую жизнь — выходить на новую работу, начинать проект, открывать бизнес. Не стоит отправляться в долгое путешествие и посещать врачей и больницы.

Энергии дня хороши также для решения межличностных вопросов — разрешения конфликтов, удачных примирений и легких расставаний. Для этого января такие сочетания редки, так что воспользуйтесь энергетическим подарком и решите свои проблемы во взаимоотношениях.

Людям знака Крыса стоит в понедельник проявить осмотрительность и максимально избегать резких движений и эмоциональных реакций.

Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 17 по 23 января

Вторник, 18 января, Инь Металл на Козе

Вторник, в отличие от понедельника, никаких подарков нам не приготовил, кроме энергии разрушения всех планов. Это день торжества энергий Инь Земли и Инь Металла. А Коза дня вступает в столкновение с Быком года и месяца.

Дни прямых столкновений в бацзы обычно называются «днями разрушения», во время которых рекомендуется избегать всех важных дел. Во вторник могут быть нарушены ваши планы, потеряны время и деньги.

Из ниоткуда возникнут отказы, препятствия и ошибки. Чтобы этого не произошло — не предпринимайте активных действий, чего бы они ни касались. Лучшая стратегия — плыть по течению энергий и заниматься рутиной.

День особо неблагоприятен для тех, кому не полезны энергии Металла и Земли, а также Быков и Коз. Людям с этими знаками в карте стоит быть особенно внимательными и аккуратными, умерить свою деловую и личную активность.

Чэнь через Мао: судьба знаков зодиака по древнекитайскому гороскопу

Среда, 19 января, Ян Вода на Обезьяне

Среда добавит в жизнь активности, но не факт, что позитивного характера. День неопределенности, потенциальных конфликтов и эмоциональной несдержанности.

Важных дел на среду точно планировать не стоит. Особенно свадеб и путешествий. Не надо также заниматься рискованными делами и экстремальными видами спорта.

Чтобы утилизировать неблагоприятные энергии дня, устройте себе эмоциональный подарок со знаком плюс — послушайте хорошую музыку, посмотрите хороший фильм, сходите в театр или хотя бы в караоке.

Особенно это касается людей с Тигром в карте. Ваша вспыльчивость сегодня может выйти из-под контроля.

Рунический гороскоп на неделю с 17 по 23 января для всех знаков зодиака

Четверг, 20 января, Инь Вода на Петухе

В четверг появится возможность отыграться за все предыдущие неблагоприятные дни. Энергии дня трактуются бацзы как исключительно позитивные и благоприятные для большинства занятий.

Планируйте на четверг все, что связано с бизнесом, строительством, ремонтом, переездом и путешествиями. Хорошо покупать имущество и выходить на новую работу. Не начинайте юридические разборки и судебные тяжбы.

Если вам надо обратиться к врачам сделайте это именно в четверг — в не очень благоприятном январе это одна из самых правильных дат для посещения докторов и начала лечения. День хорош также для встреч и свиданий.

Люди знака Кролик могут почувствовать себя в четверг не в своей тарелке. Для них рекомендации — не назначать на четверг важных дел.

Самый неприятный в году: чего ждать от ретроградного Меркурия в конце января?

Пятница, 21 января, Ян Дерево на Собаке

Пятница продолжит благоприятный тренд четверга. День хорош для большинства начинаний за исключением походов по врачам.

Собака — знак Янской Земли — очень хозяйственный и устойчивый. Янское Дерево — стихия развития, уверенности и упрямства. Сочетание этих энергий подходит для дел, связанных с ростом и развитием, к примеру началом работы и обучения.

Пятница может также принести вознаграждение за труды, призы и знаки признания. День хорош для того, чтобы собирать долги и просить о помощи. Назначьте встречи с потенциальными спонсорами и меценатами именно на пятницу — в этот день существенно увеличиваются шансы, что вам удастся получить желаемую поддержку.

День не особо благоприятен для людей знака Дракон. Их нервная система будет подвергаться в пятницу особой перегрузке.

Финты ушами: какие дни 2022 года звезды сделают худшими для всех знаков зодиака

Суббота, 22 января, Инь Дерево на Свинье

Суббота — прекрасный день для начала новых дел. Особенно благоприятно решать всякие личные вопросы.

На субботу стоит планировать встречи, свидания, новоселья и путешествия. За это отвечает Свинья — знак Инь Воды — стихии общения и коммуникаций. Инь Дерево — это трава, цветы — стихия роста и развития. Благоприятствует получению новых знаний, экспериментаторству и общественной деятельности.

Смело планируйте на субботу свадьбы, прием гостей и презентации. Благоприятны инвестиционные сделки и подписание контрактов об открытии бизнеса. Если намерены учиться, то начинайте учебу именно 22 января — энергии будут вам помогать в дальнейшем процессе.

День покажется противоречивым людям со Змеей в карте. Им следует быть максимально аккуратными в высказываниях — есть риск поссориться с важным человеком.

Дерзкая кошечка VS романтичная лошадка: типы женщин по восточному гороскопу

Воскресенье, 23 января, Ян Огонь на Крысе

Воскресенье — типичный выходной. Энергии дня стоят на месте, призывают оставить в покое дела и переключиться на отдых.

Бацзы настоятельно рекомендует не ходить в воскресенье по врачам, не планировать судьбоносных встреч и свиданий. Лучшая стратегия на воскресенье — тихие семейные развлечения и просмотр любимых телесериалов.

Особенно это касается людей с Лошадью в карте. Лошади, умерьте свою обычную бешеную активность, не устраивайте экстремальные скачки, а позвольте себе просто расслабиться на уютном диване.

Всем хорошего бацзы!