Полнолуние 18 января: чем опасен этот день и как избежать трагических последствий

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Испокон веков полная Луна считалась настоящим предвестником неминуемых несчастий.

Полнолуние всегда ведет за собой целую череду неприятностей и бедствий. Это явление никогда не трактовалось в положительном ключе, поэтому люди старались откладывать все дела, чтобы не навлечь на себя беду. 18 января 2022 года случится очередное полнолуние, что сулит людям это явление — рассказала ясновидящая Кажетта.

Самое важное, что в период полнолуния людей одолеет упадок сил, поэтому экстрасенс не советует заниматься физической активностью вроде бега или тренировок.

«Гипертоникам не стоит в эту фазу Луны носить золотые украшения, так как золото усиливает энергетическую составляющую», — продолжила она.

Ясновидящая советует надевать серебро, ведь оно успокаивает и нейтрализует негатив. Серебряное кольцо на указательном пальце благоприятно повлияет на тех, кто страдает перепадами артериального давления. Однако людям с пониженными показателями наоборот понадобится золотой аксессуар, который наполнит энергией и приведет параметры в норму. Женщины должны носить украшения на среднем пальце правой руки, а мужчины — левой.

«В полнолуние происходит переизбыток энергии. Многие специалисты полагают, что головными болями, мигренями, ухудшением настроения, бессонницей в этот период страдают те, кто не успел растратить свою энергию с новолуния», — дополнила Кажетта.

Во время, когда полнолуние сходит на нет, все энергетические процессы также идут на спад, поэтому это отличный период для избавления от лишних вещей и исчерпавших себя отношений.

«Устройте генеральную уборку в доме, приведите в порядок бумаги и документы, завершите отложенные в долгий ящик дела и проекты», — посоветовала экстрасенс.

Эксперт советует в этот период погасить все свои задолженности, но и растрачивать деньги попросту не стоит — экономьте. Ни в коем случае не берите в долг, не сажайте растения.

За бывающей Луной наступает период новолуния, это случится 1 февраля 2022 года. Кажетта не советует что-то начинать в это время, лучше подождите 12-15 часов пока новая Луна наберется сил, а после принимайтесь за дела. Экстрасенс отметила, что растущее небесное тело перед следующим полнолунием — это символ перемен и действий, а это значит, что в любых начинаниях вы станете успешны. Но будьте осторожны со своей эмоциональностью — это может изрядно навредить как вам, так и окружающим.

«В этот период приобретайте полезные вещи. Чтобы они служили долго и приносили удовольствие, обращайте внимание, в каком знаке зодиака находится Луна. Открывайте счета в банках, делайте вклады, но не берите в долг», — рассказала ясновидящая в беседе с «Вечерней Москвой».

По заверению экстрасенса, 18 января человек наиболее подвержен внешнему воздействию. Поэтому нынешнее полнолуние — прекрасная пора для поездок, презентаций или начала отношений.

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