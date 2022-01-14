Скончался в муках: близкие рассказали о последних часах жизни умершего после сальто юноши

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В грудной клетке 18-летнего жителя Обнинска скопилось четыре литра крови, кишечник был разорван. Осмотревшие его медики выписали обезболивающее и отправили домой — на смерть. Горожане потрясены.

В Обнинске расследуют инцидент с трагическим финалом. Там сегодня похоронили 18-летнего студента, которого не сумели, а может, не захотели, спасти врачи. Юноша неудачно совершил головокружительное сальто, с тяжелыми травмами обратился в больницу, а медики выписали обезболивающее и отправили его домой.

Что это, врачебная халатность или роковое стечение обстоятельств? Разбирался наш корреспондент Иннокентий Коломеец.

Вместо звонка на занятия — траурный звон колоколов. Этим утром в Обнинске простились со студентом местного училища, Артемом Волковым. Парень попросил друзей снять на видео, как он делает обратное сальто с железных перил у подъезда. Товарищи за кадром подбадривают его, еще не догадываясь, чем обернется этот трюк.

Смех замолкает, когда друзья видят, как после удара Артем лежит в снегу и корчится от боли. Несмотря на серьезный ушиб, парню удается самостоятельно выбраться из сугроба.

«Я пошел его до дома проводил, то есть он шел просто. Ну знаете, вот так хромал и моя помощь ему не нужна была, чтоб идти».

Через полчаса Артему стало хуже. Из дома его по «скорой» увезли в восьмую клиническую больницу. Врачи провели обследование, дали обезболивающее и выдали справку с диагнозом:

«Закрытая травма грудной клетки, многочисленные ушибы, рекомендовано прийти на прием к хирургу-травматологу».

«Его привезли в приемный покой, сделали ему УЗИ, а у него был разрыв кишечника и четыре литра крови в грудной клетке. Они отправили его домой», — говорит друг семьи Кира Полохина.

Со слов близких, следующей ночью Артем несколько раз терял сознание. После обеда ему стало трудно дышать, немели руки и ноги. Второй раз «скорую» вызывали уже вместе с однокурсником по училищу, который зашел проведать друга.

«Мама его забегает, говорит: „Он умер, он умер!“. Я говорю: "Теть Галь, не умер он, все нормально". А он - ну никакой лежит, я делал ему искусственное дыхание, ничего не помогает», — рассказывает друг погибшего Михаил Митряйкин.

Врачи скорой не смогли спасти Артема, им оставалось только зафиксировать время смерти. Причиной эксперты назвали травму тонкого кишечника и внутрибрюшное кровотечение.

Кто виноват в гибели студента — теперь выясняет региональная врачебная комиссия.

«Не буду сейчас давать оценок действиям медицинского персонала. Скажу так: я бы несколько по-другому поступил в этом плане», — говорит министр здравоохранения Калужской области Константин Пахоменко.

Специалисты-медики говорят, что речь идет о так называемом «запоздалом кровотечении», когда приближающуюся трагедию невозможно сразу распознать по первичным исследованиям.

«Очень часто бывает, что потихонечку-потихонечку кровь в полость живота выходила, на УЗИ это было не видно. Тут должно быть врачебное чутье и правильное понимание механизма травмы. Нужна была тактика, наверное, не отпускать его домой. Надо было оставить под наблюдением», — говорит врач Лев Авербах.

По всей видимости, дежурные медики просто не придали значения пустяковым на их взгляд ушибам.

«Врач еще ответил как-то по-хамски, по-моему, маме, то, что у них лежат в реанимации больные, а вы тут, мол, приехали, — вспоминает Кира. — Их не оставили, а если бы оставили, мы бы сейчас не стояли около гроба ребенка».

Артему Волкову было 18 лет. Футболист, разрядник по лыжам, многократный призер спортивных соревнований. В училище о нем отзываются исключительно хорошо.

«Парень веселый, всегда со спортом дружил, в футбол играл, со здоровьем у него вроде все нормально было», — вспоминает Наджмеддин Седиков.

Этот случай стал для небольшого города настоящим потрясением. Чтобы проститься с Артемом Волковым, его родственники, близкие и знакомые с самого утра приходят к храму. И пока здесь идет отпевание, в клинике, где в тот злополучный вечер осматривали студента, с внеплановой проверкой работают сотрудники Росздравнадзора.

Гибель Артема заинтересовала и правоохранительные органы. Медиков, которые ставили первоначальный диагноз, отстранять от работы не стали. В то же время видео со смертельным сальто теперь собирает в соцсетях не лайки, а сотни комментариев с соболезнованиями.