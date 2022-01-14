В Москве задержали гражданина США по подозрению в изнасиловании сыновей

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Иностранец официально не зарегистрирован в России. Заявление на вероятного педофила написала его же супруга.

Гражданин США был задержан на юго-западе Москвы по подозрению в изнасиловании собственных детей. Об этом стало известно 5-tv.ru от источника.

Инцидент произошел в одном из жилых домов на улице Куусинена. Заявление в полицию на 64-летнего мужчину написала его же супруга. По ее словам, муж неоднократно насиловал детей 2010 и 2014 года рождения, когда те бывали у него в гостях. Сейчас он задержан правоохранителями. Известно, что мужчина официальной регистрации в России не имеет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как во Франции опубликовали доклад о педофилах-священниках католической церкви. За 70 лет жертвами стали более двухсот тысяч детей и подростков в возрасте 10-13 лет. Папа Римский призвал епископов и других руководителей не только молиться, но приложить все усилия, чтобы подобного не повторилось.