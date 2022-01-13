Давление ниже плинтуса: врач назвала способы выживания в дни «барического дна»

Фото, видео: Depositphotos / Kuzmafoto; 5-tv.ru

Предстоящее экстремальное падение атмосферного давления может устроить серьезные неприятности метеочувствительным россиянам.

Мощный циклон с Атлантики грозит жителям России резким снижением атмосферного давления. Первыми, по прогнозам метеорологов, изменения прочувствуют петербуржцы — в городе на Неве ожидается спад с 770 до 740 миллиметров ртутного столба. Затем давление упадет и в других городах России. По данным Центра погоды «Фобос», в Москве к концу рабочей недели атмосферное давление может составить около 716 миллиметров ртутного столба — ниже барического плинтуса, отмечают синоптики.

Диетолог, врач-кардиолог Асият Хачирова в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала, как помочь своему организму пережить непростой период «барического дна».

Кто под ударом?

По словам врача, понижение атмосферного давления в первую очередь бьет по гипотоникам. Людям с низким артериальным давлением стоит быть особенно осторожными в столь непростой период.

«Если снижается атмосферное давление, то люди с пониженным давлением начинают себя чувствовать хуже, потому что давление у них снижается, — пояснила специалист, — Соответственно люди, у которых повышенное давление, начинают чувствовать себя лучше, потому что давление снижается и им становится легче».

Если «барическое дно» опасно для метеочувствительных людей, склонных к гипотонии, то им стоит заранее озаботиться необходимой поддержкой своего организма.

Лекарства не из аптеки

Медик уверена, что оперативно помочь в таком случае не смогут какие-то специальные препараты. Однако кофе, который есть практически на каждой кухне, серьезно выручит гипотоника.

«Тут есть два пути. Первый — это помочь себе в моменте. Тут на самом деле каких-то особенных таблеток <…> мы не найдем, а вот кофеин действует отлично», — посоветовала Хачирова.

Медик напомнила, что в день не стоит пить больше пяти чашек кофе. Примерно 400 миллилитров в день — более чем достаточно. В напиток стоит добавить немножко сахара — глюкоза станет дополнительным оружием в борьбе с неприятным состоянием.

«Дополнительная чашечка кофе может помочь прекрасно пережить вот это „барическое дно“», — уверена врач.

А как обойтись без лекарств?

Что же касается второго пути борьбы с неприятным состоянием, то это — профилактика метеочувствительности.

«Часто очень у астеничных молодых людей и девушек случаются такие снижения давления. Чтобы давление всегда держалось в норме, есть один единственный путь в долгосрочной перспективе — это регулярная физическая нагрузка», — заявила врач-кардиолог.

Спорт действительно помогает выровнять артериальное давление и заработать «иммунитет» к погодным капризам.

«По нормам ВОЗ, рекомендуется не менее 150 минут умеренной физической активности в неделю или 75 минут интенсивной физической активности в неделю», — напомнила специалист.

Альтернатива спортзалу

В качестве наиболее удобных альтернатив спортзалу для занятых людей она предложила чаще пользоваться лестницей вместо лифта, подальше ставить машину, чтобы до нее гулять. При этом стоит заниматься только тем, что правда нравится, уверена медик.

Она отметила, что у пользующихся общественным транспортом людей обычно нет проблем с прохождением необходимой для здоровья дистанции каждый день. Однако у них есть другая беда.

«У людей, которые регулярно пользуются общественным транспортом, которые живут в состоянии цейтнота, также могут быть реакции на изменения погоды. Связанно это с общей усталостью организма, поэтому сон, регулярная физактивность, полноценное питание», — подытожила Хачирова.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что как хронический стресс «убивает» организм человека.