Тяжелобольная бывшая жена Аршавина перестала выходить на связь: «Вот так уйти»

Фото: Instagram @arshavina_alisia_7

Последняя активность в соцсетях Алисы Казьминой была зафиксирована в октябре прошлого года.

Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина — тяжелобольная журналистка Алиса Казьмина — перестала выходить на связь. Последняя активность в соцсетях многодетной мамы была зафиксирована в октябре прошлого года. Пост с цитатами о бренности жизни бывшая спутница спортсмена опубликовала 27 октября, а реакция экс-Аршавиной на поддержку фолловеров — в конце ноября.

«Только вперед, ради троих деток (дочь Есения от Аршавина и двое детей от первого брака — Прим.ред.). Ради моих самых замечательных, самых добрых, самых стойких деток на свете. И самой себя. Это команда. И она не даст из нее вот так уйти», — написала Алиса Казьмина в своем аккаунте в Instagram.

Подписчики заволновались столь длительным отсутствием Алисы.

Instagram @arshavina_alisia_7

«Алиса, куда Вы пропали?»

«Как себя чувствуете?»

«Все ли у вас хорошо? Выйдите, пожалуйста, сообщите о себе, что вы живы и здоровы», — написали они.

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Осенью Казьмина планировала серию операций по восстановлению внешнего облика: из-за редкого аутоиммунного заболевания некогда привлекательная женщина лишилась носа, а обезображенное лицо она так и не смогла принять. Из-за тяжелой болезни у женщины стали выпадать зубы и волосы, кроме того, с ней случился приступ перитонита и в какой-то момент она даже оказалась в коме. Последствия — пролежни и проблемы с передвижением — были мучительны, однако не фатальны.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, тяжелобольному Леониду Куравлеву провели экстренную операцию.