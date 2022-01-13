🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 января, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 13 января, растущая Луна в Близнецах сулит представителям многих знаков зодиака переменчивое настроение и некую несобранность. Будьте внимательны!

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 13 января, растущая Луна в знаке Близнецов принесет представителям многих знаков зодиака благоприятный день для творческих дел. Однако планы, которым требуется четкость и конкретность, стоит отложить. Всему виной влияние звезд — будет ощущаться несобранность и переменчивость в настроении. Важные дела, сделки и финансовые операции лучше перенести на другой день.

♈ Овен

Овны, звезды советуют вам перестать поддаваться «приливам и отливам», оставайтесь отстраненными и наблюдайте за происходящим, как будто это часть шоу. Сегодня подходящий день, чтобы тщательно проанализировать свой список дел, и наконец начать говорить «да» только тем вещам, которые приносят вам только искреннее наслаждение.

Космический совет: найдите гармонию со своим внутренним «я».

♉ Телец

Тельцам звезды сулят успехи на любовном фронте. Главное не поддаваться соблазну восстановить общение с прежними партнерами, отношения с которыми принесли вам столько боли. Вселенная готовит вам встречу с кем-то по-настоящему особенными, будьте готовы к ней морально и физически. Обратите внимание на тех, кто находится с вами на одной волне, и кто вдохновляет вас быть лучшей версией себя.

Космический совет: закройте дверь для прошлых обид.

♊ Близнецы

Близнецы, вам необходимо бережнее относиться к своим деньгам. В последнее время вы стали слишком расточительны и склонны к спонтанным ненужным покупкам, которые оставляют значительные «дыры» в вашем бюджете. Лишние деньги лучше потратить на то, что может порадовать членов вашей семьи, а не только вас лично.

Космический совет: научитесь обращаться с деньгами.

♋ Рак

Ракам необходимо найти баланс между работой над собой и повседневными делами. Быт утомляет, но ему нужно отдавать должное — как минимум для того, чтобы вам было комфортно самосовершенствоваться в той обстановке, которая вас окружает. Займитесь тайм-менеджментом, это поможет сконцентрироваться и расставить все по местам. Активно ищите средства для своего нового проекта, для него сейчас самое подходящее время.

Космический совет: пора найти баланс в жизни и запустить новый проект.

♌ Лев

Львы, у вас есть проблемы с доверием в последнее время. Вспомните, как часто вы рисовали себе худшие сценарии диалога с кем-либо, программировали себя на провал в каком-то деле. Скорее всего, ваши опасения были напрасны. Вместо деструктивного самоанализа используйте инструмент переговоров. Доверьтесь своему собеседнику, поделитесь с ним своими страхами. Мир вокруг не так ужасен, как вам кажется!

Космический совет: не драматизируйте, поделитесь страхами с близкими.

♍ Дева

Дев сегодня вероятно потянет на авантюру. Вы стоите перед выбором — поставить на кон все, и будь что будет, или отказаться. Оцените риски. Энергия растущей Луны вселяет азарт, но будьте осторожны. Прислушайтесь к внутреннему голосу, он вас не обманет. Направить энергию, которая бьет через край, будет хорошо в романтическое русло. Ваш партнер это оценит.

Космический совет: здраво оцените риски.

♎ Весы

Весы, сейчас вы находитесь на пороге нового дела, проекта, о котором давно мечтали. Вам радостно и страшно одновременно. Не робейте! Сосредоточьтесь на волнении и восторге, которые вы испытаете, когда задача будет выполнена. Это обязательно поможет вам в течение дня. Привлеките к работе подходящих людей. Помните, что от команды многое зависит!

Космический совет: не робейте, предвкушайте вкус победы.

♏ Скорпион

Скорпионы, помните, что выход есть из любой ситуации. И ваша — не исключение. Будьте стойкими, держитесь выбранной линии, и удача будет на вашей стороне. Знайте, что результат будет пропорционален вашим усилиям, а вы их приложили немало. Сосредоточьтесь на том, чтобы не потерять настрой на то, что все будет так, как вы хотите.

Космический совет: сохраняйте настрой на победу.

♐ Стрелец

Стрельцы, возможно, вы сейчас находитесь на грани нервного срыва. Кажется, что вся жизнь пошла под откос. Однако, даже если это так, не стоит злиться на себя. Ваша жизнь всегда была яркой и интересной. Это не серые будни, а чередование черных и белых полос. Если сейчас наступила первая, значит совсем скоро ее сменит вторая. Главное иметь позитивный настрой, и все получится.

Космический совет: верьте в лучшее.

♑ Козерог

Козероги, бывают недели, когда вы ставите здоровье превыше всего остального, а иногда наступают периоды, когда вы переедаете и позволяете себе забыть о спорте. В середине зимы все больше хочется сладкого, однако постарайтесь не вестись на соблазны. Не зря же вы так долго работали над фигурой. Подумайте, кто и что вам приносит удовольствие и сделайте так, чтобы жизнь была максимально наполнена ими. Возможно, поднять уровень эндорфина удастся не сладким, а на вечеринке или внезапно объявившийся друг из прошлого поднимет вам настроение.

Космический совет: не отказывайтесь от правильного питания.

♒ Водолей

Водолеи, если бы мы всегда со всем соглашались, нам никогда не приходилось расти. Нам никогда не пришлось бы смотреть на мир по-другому, что, в свою очередь, привело бы к стагнации. Не бойтесь спорить и отказывать людям. От этого всем будет только лучше. Наберитесь смелости отстаивать свою позицию и вы увидите, как к вам начнут прислушиваться.

Космический совет: помните, что всегда говорить «да» — неправильно.

♊ Рыбы

Рыбы, для вас Вселенная разработала настоящий план по тому, как бороться с тревогой. Первый шаг: дышать и начать жить сегодняшним днем. Второй шаг: осознать все собственные страхи. Третий шаг: распрощаться с проблемами. В этот день звезды будут подталкивать вас к решительным действиям. Вот увидите, привычные вещи предстанут перед вами с совершенно другой стороны.

Космический совет: следуйте указаниям звезд и перестаньте жить иллюзиями.

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