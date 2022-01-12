Кардиолог объяснил, что могло спасти внезапно скончавшегося актера Гериловича

Фото, видео: Instagram @gerilovich.aleksei, 5-tv.ru

По словам специалиста, приступ может случиться внезапно. Если рядом никого нет — человек обречен.

Внезапная смерть 48-летнего актера Алексея Гериловича шокировала его друзей и поклонников. О возможных причинах трагедии и необходимом для спасения в беседе с 5-tv.ru порассуждал сердечно-сосудистый хирург, кандидат медицинских наук, врач высшей категории, руководитель Центра эндоваскулярной хирургии клинической больницы МЕДСИ Сергей Волков.

Известный сериальный «качок» был в отличной спортивной форме и ничто, казалось, не предвещало беды. При этом известно, что артист увлекался культуризмом и принимал биологические добавки для наращивания мышечной массы. Нередко спортсмены также прибегают к гормональной терапии для усиления эффекта. Прием стероидов может привести к серьезным проблемам с сердцем, утверждает Волков. Самое страшное, что приступ может случиться внезапно. Если рядом никого нет — человека не спасти.

«Все вот эти физические нагрузки, плюс гормональная терапия, если она была, могут провоцировать так называемое развитие гипертрофии миокарда, когда сердечная мышца увеличивается, становится большой», — отметил врач.

По его словам, такая патология провоцирует нарушение сердечного ритма. В итоге у человека развивается фибрилляция предсердий или мерцательная аритмия, что может привести к фатальным последствиям.

«Это может возникнуть в любой момент, спонтанно. Вплоть до реальной остановки сердца. Поэтому если рядом никого не оказалось, и он был один, некому было оказать помощь, соответственно, это закончилось так плачевно», — считает эксперт.

Также нужно учитывать, что с возрастом у многих людей появляются проблемы с сосудами, развивается так называемый атеросклероз (процесс отложения холестерина в стенке сосудов, и формирование атеросклеротических бляшек, вызывающих сужение артерии — Прим. ред.). Актеру Гериловичу было 48 лет и даже если имелись какие-то начальные признаки этого заболевания, в совокупности с его образом жизни это также могло спровоцировать трагедию.

«В целом, у профессиональных спортсменов часто возникают нарушения ритма на фоне колоссальных нагрузок. Сердце, естественно, не выдерживает. В ряде ситуаций это может привести к летальным исходам», — рассказал кардиохирург.

Актер Алексей Герилович скончался на 49-м году жизни. Его обнаружили на полу в собственной кухне. В квартире был беспорядок, стол перевернут. Возможно, мужчине стало плохо и он сам опрокинул мебель. Под телом криминалисты нашли фрагмент ремня и пакет с лекарствами. По предварительной информации, причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Алексей Герилович родился 18 февраля 1973 года. Выпускник Белорусской государственной академии искусств. Также окончил Школу актерского мастерства Юрия Грымова. Его кинокарьера стартовала в начале 2000-х годов. В фильмографии артиста роли в сериалах «Домашний арест», «Глухарь», «Адвокат», «Интерны», «Карпов», «Мылодрама», «Балабол», «БУМЕРанг» и других. Последней работой в кино стали съемки в фильме «18+», который еще не вышел на экраны и находится в производстве.

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