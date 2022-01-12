🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 января, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 12 января, растущая Луна в знаке Тельца будет содействовать развитию профессиональных и личных отношений, укреплению связей.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 12 января, растущая Луна в знаке Тельца будет содействовать развитию профессиональных и личных отношений, укреплению связей. Продуктивными окажутся поездки, переговоры, деловые встречи. В этот день стоит дать старт новому проекту, начать давно запланированный ремонт, строительство, собственное преображение. Все, чем вы наполните данный период, не раз отзовется в будущем. Будьте внимательны, не позволяйте себе негативных мыслей и дурных поступков, неискренности и предвзятости. Настрой на благо, добрый настрой — вот, что вам необходимо.

♈ Овен

Не важно, что скажут о вашем творении окружающие. Не важно, удастся ли вам воплотить задуманное в жизнь в полной мере. Поиск себя в созидательном процессе даст вам не меньше, чем успешно завершенный проект. Отдайтесь любимому хобби, любому творчеству, к которому лежит душа. Звезды подарят энергию создавать новое и необычное. Прекрасная терапия для души и возможность обрести новую опору в жизни.

Космический совет: найдите время для творчества и отдайтесь вдохновению.

♉ Телец

Тельцам жизненно необходим отдых. Как можно скорее возьмите выходной только для себя, не делите его ни с кем. Иногда нужно побыть в тишине, расслабиться телом и душой, побаловать себя. Это может быть ванна с ароматным маслом у вас дома или массаж в салоне. Не важно, где вы его проведете, но обязательно устройте себе релакс-день.

Космический совет: посвятите день процедурам релаксации, восстановите силы.

♊ Близнецы

Эмпатия — главное слово для вас на сегодня. Позаботьтесь о близких и родных, станьте для них опорой в трудный момент. Просто побудьте рядом с теми, кто любит вас, продемонстрируйте любовь и заботу. Вся энергия, что вы отдаете, непременно вернется в стократном объеме.

Космический совет: проявите заботу о близких, выслушайте их и поддержите добрым словом.

♋ Рак

Вы не хотите признаться себе в некоторых вещах и выбрать правильный путь, потому что он сложен. Потому что, возможно, будет больно. Но пора сделать этот трудный шаг на пути к собственному счастью. Вы уже знает, как поступить. Просто соберитесь с силами и действуйте. Вскоре убедитесь, что не ошиблись.

Космический совет: вы знаете ответы на все свои вопросы, прислушайтесь к своему сердцу.

♌ Лев

Опасайтесь сомнительных знакомств и предложений. Сейчас доверять можно только близким и проверенным людям. Не вкладывайте деньги, не играйте и не соревнуйтесь. Вокруг много недоброжелателей, которые только и ждут удобного момента вас обмануть. Самые соблазнительные предложения могут оказаться самыми коварными!

Космический совет: не ввязывайтесь в авантюры, будьте осмотрительны.

♍ Дева

Вы сможете добиться любой поставленной цели. Только с такой установкой необходимо начинать каждый свой день. Все сейчас зависит только от вашей воли к победе. Ни на кого не рассчитывайте и не ждите помощи. Берите все в свои руки. Вселенная щедро наградит смелого, не сомневайтесь.

Космический совет: не теряйте уверенности в себе и собственных силах, что бы ни случилось.

♎ Весы

Не прячьте своих эмоций и не бойтесь быть собой. Это хороший совет не только на сегодня, но и на любой день вашей жизни. Вам можно плакать, смеяться до икоты, злиться и радоваться. Вам можно говорить то, что думаете, выбирать свой собственный путь и не слушать окружающих. Вам все можно.

Космический совет: плачьте, если хочется, дайте волю своим чувствам.

♏ Скорпион

Все обиды возвращаются к недоброжелателям — это закон Вселенной. Помните об этом, когда вам причиняют боль и жалейте того, кто поступает с вами плохо. Помните об этом даже когда в порыве праведного гнева желаете зла другому. Не обижайте своих близких, коллег, незнакомцев и грубиянов, даже в ответ. Поберегите свою карму.

Космический совет: не позволяйте себе причинять боль другим людям, вы выше этого.

♐ Стрелец

Все, что ни делается — к лучшему. Банальнее, пожалуй, фразы нет, но она чертовски верна и всегда актуальна. Вас особенно важно вспомнить ее сейчас. Пусть больно, плохо и грустно от происходящего вокруг. Вы получили ценный опыт и не совершите ошибку снова. Поблагодарите за это Вселенную и продолжайте путь.

Космический совет: превратите свои душевные раны в мудрость.

♑ Козерог

Козероги, пришло время осознать, что конец любого пути — это начало нового. Быть может еще недавно вы чувствовали себя подавленно, сказывалась физическая и эмоциональная усталость. Однако пришло время взять курс на позитив и новые горизонты. Не бойтесь рисковать и совершать порой необдуманные поступки. Вселенная поддержит вас в вашем путешествии, не сомневайтесь.

Космический совет: только несгибаемая воля и упорство помогут исполнить заветную мечту

♒ Водолей

Водолеи, период вынашивания идеи так же важен, как и реализация задуманного. Наверняка вы уже решили, чего хотите достичь, поставили конкретные цели, пришло время их воплощать в жизнь. Возможно, вас могут тяготить обстоятельства, в которых вы оказываетесь, и окружение, что не всегда поддерживает вас. В таком случае звезды рекомендуют вас избавиться от всего, что мешает вам сделать шаг на новую ступень. Не бойтесь действовать.

Космический совет: расставайтесь с тем, что отравляет жизнь. И с теми

♊ Рыбы

Рыбы, сегодня вы как никогда сможете проявить во всей красе свои управленческие навыки. Вы уже достигли определенных успехов, но способны ли вы выдержать ношу, что взвалили на себя? Помните о том, что вы не всесильны, и не бойтесь обратиться за помощью и поддержкой. Иначе о себе может напомнить ваше здоровье. Берегите свое тело точно так же, как и дух.

Космический совет: исцеление — непростой процесс, вас ждет большая работа, но вы справитесь

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