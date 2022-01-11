На грани фантастики: рецепт пирога без теста и муки от шефа Ивлева

Фото, видео: YouTube @IVLEV CHEF

Новогодние каникулы подошли к концу, поэтому стоит понемногу возвращаться к ремеслу кулинарии. В этом поможет знаменитый русский повар со своим простым рецептом.

После насыщенных новогодних каникул россиянам приходится целую неделю втягиваться в прежний ритм жизни. Не хочется заниматься спортом, ходить на работу и даже готовить. Все ежедневная рутина кажется невероятно сложной. Именно поэтому шеф-повар Константин Ивлев на своем YouTube-канале решил поделиться простым рецептом пирога, для приготовления которого не понадобится даже мука и тесто.

Ингредиенты

Лаваш — 300 граммов;

Творог 9% — 400 граммов;

Яйцо — 4 штуки;

Сыр — 200 граммов;

Сливки — 250 граммов;

Салями — 100 граммов;

Маслины — 80 граммов;

Оливковое масло — 20 миллилитров;

Соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления

Насыпаем творог в миску и перемешиваем его. Разбиваем яйца, добавляем их к творогу. Отправляем в миску натертый сыр и оливки. Перемешиваем. Далее разрезаем лаваш на равные по размеру ленты, ровно накладываем их друг на друга, а после по длине лаваша перегибаем все слои пополам. Мелко разрезаем ленты — лаваш должен принять форму «широкой лапши».

Берем нарезанный лаваш и отправляем в миску. Измельчаем салями и также добавляем к ингредиентам. Заливаем смесь сливками и перемешиваем ее. Получившееся содержимое помещаем в форму для запекания и выравниваем. Саму форму следует очистить от остатков смеси, чтобы не появилось неприятного запаха при запекании. Сверху добавляем небольшое количество оливкового масла. Ставим форму в духовку на 45 минут при температуре 170 градусов.

После запекания следует дать пирогу остыть 10-15 минут. Извлекаем пирог из формы и подаем к столу. Приятного аппетита!

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