Эксперимент отчаяния: в Минздраве оценили пересадку человеку сердца свиньи-мутанта

Фото, видео: www.globallookpress.com /University Of Maryland School Of Medicine via Keystone Press Agency; 5-tv.ru

Американским врачам пришлось обойти мораторий ВОЗ для проведения опасной операции. Пусть она и завершилась успешно, на долгую жизнь пациенту рассчитывать не приходится.

Успешная пересадка свиного сердца человеку в США провоцирует множество вопросов. Как американским хирургам удалось преодолеть мораторий ВОЗ и зачем пациенту был пересажен орган животного вместо человеческого — пока что эти аспекты операции остаются тайной. Главный внештатный специалист-трансплантолог Минздрава России, академик РАН Сергей Готье в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал, в каком случае возможна такая рискованная операция.

По словам врача, существует множество «но» в ксенотрансплантации — пересадке органов животных человеку.

«Прежде всего, существует мораторий ВОЗ в связи с тем, что геном животного несет в себе определенные опасности: как инфекционные заболевания, так и различные неинфекционные состояния, которые неподвластны иммунитету человека. Вот это основное, почему мы сейчас не можем без каких-то опасений использовать органы животных», — пояснил специалист.

По мнению Готье, если американские хирурги решились на пересадку человеку сердца от генно-модифицированной свиньи, то, вероятно, у пациента были противопоказания к трансплантации человеческого органа.

«Если, например, у человека четвертая стадия рака, то ему в принципе получить донорский орган невозможно в связи с тем, что это приведет к трагическим последствиям, особенно на фоне иммуноподавляющего лечения, которое пациент получает после трансплантации. Поэтому складывается впечатление, что это — такой эксперимент отчаяния по разрешению с различными комитетами, договоренности с семьей больного. Я просто не вижу других оснований к пересадке сердца от свиньи человеку с целью спасения жизни», — подчеркнул медик, добавив, что данный эксперимент все же является важным научным достижением.

Что касается сердца свиньи, то оно не совсем подходит по своим характеристикам человеку — оно меньшего размера и объема. Такой орган не сможет полностью обеспечивать кровообращение, необходимое организму человека. Что же касается экстренных мер по спасению жизни, то существует механическая поддержка кровотока, которая может дать время пациенту для поиска подходящего донора, рассказал трансплантолог.

Операция удачная?

Специалист отметил, что говорить об успехе хирургического вмешательства можно в зависимости от того, что подразумевается под успехом. Вероятно, пациент имеет неизлечимое заболевание с плохим прогнозом, раз было получено согласие на такое экспериментальное лечение.

«Наверное, то, что сейчас имеется, и то, что пересаженное пациенту сердце свиньи функционирует — это успех. Естественно, что на длительное выживание мы рассчитывать не можем», — подытожил врач, отметив, что вопреки всему желает пациенту долгой жизни, и пообещав следить за дальнейшей информацией о нем.

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