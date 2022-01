Эксперимент отчаяния: в Минздраве оценили пересадку человеку сердца свиньи-мутанта Сегодня, 15:43 Полина Старцева 27 559 27 559 Трансплантолог Готье объяснил, почему в США решились пересадить свиное сердце человеку

Эксклюзив ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter

Фото, видео: www.globallookpress.com /University Of Maryland School Of Medicine via Keystone Press Agency; 5-tv.ru

Американским врачам пришлось обойти мораторий ВОЗ для проведения опасной операции. Пусть она и завершилась успешно, на долгую жизнь пациенту рассчитывать не приходится.