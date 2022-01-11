Найдены череп и кости школьницы, которую искали в Нижегородской области девять лет

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Страшную находку сделал случайный прохожий. Отец погибшей девочки отказывается верить в ее смерть, несмотря на результаты экспертизы.

Случайный прохожий обнаружил в лесу неподалеку от города Балахна Нижегородской области череп и кости, принадлежащие 15-летней школьнице, которую разыскивали девять лет. Подробности жуткой истории стали известны 5-tv.ru от источника.

Страшная находка была сделана еще 16 сентября в лесном массиве в 800 метрах от рабочего поселка Гидроторф. Череп и две кости тазобедренного сустава лежали на поверхности земли.

Отец девочки рассказал 5-tv.ru: экспертиза подтвердила, что скелетированные останки принадлежат его дочери. Однако сам мужчина отказывается верить в результаты исследования.

Школьница пропала в Нижегородской области в 2013 году. Известно, что она проживала в рабочем поселке Гидроторф и была особенным ребенком — с синдромом Дауна. Из дома она ушла 20 июня и с тех пор ее никто не видел.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что изнасилованную девочку в крови нашли в подъезде московского дома.