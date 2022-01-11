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Жечь свечи на ночь или читать молитвы? А может, просить благословения у Луны? Обо всех ритуалах рассказали гуру эзотерики.

Нет ничего важнее реализации сокровенных желаний. Ведь именно они заставляют людей двигаться вперед, достигая баснословных высот. Но что делать, если в какой-то момент все пошло не так, а заветная мечта стала отдаляться? Как загадать желание, чтобы оно точно исполнилось без отклонений в сторону? О секретных способах рассказали профессиональные астрологи.

Овен

Представителю этого знака важно соблюдать все ритуалы загадывания желаний до конца. Идеальны способы, где используются свечи. Если мечты связаны с деньгами и продвижением по карьерной лестнице, то по вечерам в одиночестве важно жечь коричневые свечи. Если остро ощущается нехватка любви — красные. Если нужно восстановить здоровье или избавиться от страхов — лавандовые свечи.

Телец

Телец всегда был, есть и будет консервативной личностью. Простым загадыванием желаний на звезды или свечи его не заинтриговать. Здесь нужно кое-что посильнее. Например, приобретение и создание мощного амулета. Особенно хорошие отношения у представителя этого знака с камнями. Именно их и надо «заряжать» на положительную энергию.

Ритуал довольно прост. Каждый день в руки нужно брать амулет и тщательно растирать его между ладонями. Важно при этом постоянно думать о своем сокровенном желании. Отдавая энергию, камень обязательно привлечет удачу.

Близнецы

Рожденный под этим знаком человек, к сожалению, не может надеяться на легкое исполнение желаний. За этим всегда что-то стоит. Как говорится: если хочешь что-то получить, нужно что-то отдать.

Этот одновременно простой и сложный принцип работает всегда. Близнецам важно выходить из пресловутой зоны комфорта, важно отказываться от вредных привычек, расчищать пространство вокруг и мысли от дурных затей.

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Рак

Рак целиком и полностью зависит от настроений Луны, поэтому все ритуалы на желания особо важно проводить по ночам. Чтобы ускорить результат, мысли и планы нужно очень четко прописывать на бумаге, а затем в полнолуние зачитывать, глядя на свою сияющую покровительницу.

Лев

Представителю самого яркого знака зодиака в погоне за мечтами следует всегда обращаться к силе огня. Однако простого сжигания свечей будет недостаточно. Важно просить Вселенную о чуде, смотря на большой костер или пламя в камине. Искры подарят заряд бодрости и «укажут» верный путь.

Дева

Дева может запрограммировать себя на реализацию планов только при создании конкретного плана действий. Иначе схема не работает. В плотном рабочем графике важно найти час или два, чтобы разобраться с собственными амбициями и стремлениями. Когда слова окажутся на бумаге — важно спрятать ее в укромное место и изредка поглядывать. Все обязательно удастся!

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Весы

Чтобы разрешить трудную проблему или найти путь к мечте, Весам необходимо заручиться помощью друга. Ни записки, ни свечи, а именно люди в данном случае являются проводниками в мир грез.

Чтобы загадать то или иное желание, представитель этого знака должен сначала посоветоваться с кем-то из близких, затем, оказавшись в шумной дружеской компании, найти укромный уголок и там, «питаясь» смехом и весельем окружающих, подумать о сокровенном. Реализации долго ждать не придется.

Скорпион

Скорпион боится сделать лишние движение, поскольку очень скромен. Но как же быть, если осуществить желаемое очень хочется? Притягиваем силу разрушения.

Как бы странно это ни звучало, но в данном случае нужно «наломать дров», чтобы привлечь удачу. Причем необязательно все превращать в кромешный ад. Можно, к примеру, расписать мечты на бумагах, а затем порвать их в клочья. Делать это нужно периодически, как бы высвобождая негативную энергию от переживаний из-за неудач, тем самым оставляя пространство для чего-то нового.

Стрелец

Представитель этого знака должен очень постараться, чтобы притворить желание в реальность. Один из путей — обращение к звездам напрямую. В полночь, когда небо ясное, важно попросить Вселенную о сокровенном, взамен пообещав дать что-то ценное или, как минимум, отказаться от пагубных пристрастий. Если верить в свои намерения до конца — все обязательно случится, как загадано.

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Козерог

Рожденный под знаком Козерога человек всегда скептически относится к загадыванию желаний. И совершенно напрасно! Представителю этого знака достаточно лишь несколько раз в день проговаривать мечту вслух, программируя себя на самое лучшее. Можно при этом перебирать четки или бусы. Схема работает на 100%!

Водолей

Водолею грех жаловаться на жизнь — она и так удалась. Очень многое из недоступного лежит у ног представителя этого знака. Но если все же возникла необходимость в помощи сверхсил, для начала важно очистить сознание. Лучший путь для реализации задуманного в данном случае — медитация. Только так можно сконцентрироваться на мечте, пишет astroprognostic.

Рыбы

Рожденный под знаком Рыб человек поистине уникален. Ему не нужно переступать через себя и выходить из зоны комфорта, чтобы реализовать желания. Достаточно лишь просто поладить со своей стихией — водой. В сложные моменты стоит чаще находиться у рек, морей, океанов. В крайне случае — просто смотреть на фонтан или воду, льющуюся из крана, думая о мечте. Все обязательно случится!

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