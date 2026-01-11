Фото, видео: globallookpress / Ekaterina Tsvetkova; 5-tv.ru

Народный артист РФ начинал с роли Винни-Пуха. Теперь он не только звезда кино и театра, руководитель МХТ имени Чехова, но и глава благотворительного фонда помощи детям.

Важную победу сегодня празднует человек, которого любит вся страна. Константин Хабенский отмечает юбилей. Знаменитому актеру исполнилось 54 года. Мало кто знает, что на заре своей карьеры — еще до «Убойной силы» и «Дозорной» саги — он играл на сцене тигра из Винни-Пуха, и дети кричали ему не уходи. Связана с детьми и его нынешняя деятельность.

Молодой, дерзкий, с пышной шевелюрой и гитарой. Он можно сказать случайно оказался на сцене студии-театра «Суббота». Туда Константина Хабенского в конце 80-х вместе с друзьями-металлистами пригласили буквально с улицы.

«Мы особо не думали, что кто-то придет, а они пришли. Среди этой молодежи был вот и костя. Они были какие-то хиповатые, с какими-то крысами, Юрий Саныч их прозвал крысятники», — говорит заместитель директора и актриса театра суббота Татьяна Кондратьева

Еще в начале своей карьеры будущий популярный актер помогал «выйти из сумрака» и работал осветителем сцены. После чего и сам решился выйти на сцену исполняя роли в массовке.

Тогда начинающий актер по прозвищу Кот, еще не играл адмиралов и борцов с темными силами, его первые роли — это Петруша из спектакля «Крепостные актерки» и Тигра из Винни-Пуха.

«И когда они кланялись, дети хватали его и кричали тигра останься! Он был невероятно хорош. Энергетика совершенно потрясающая!» — рассказывает актер и режиссер театра «Суббота» Владимир Абрамов.

Энергетики Хабенского хватило, чтобы получить актерское образование, служить в театре Ленсовета, а позже «пробивать» экраны. В начале «нулевых» страна влюбилась в молодого оперуполномоченного Игоря Плахова из «Убойной силы». Затем актер заявил о себе в Голливуде снявшись в «Дневном Дозоре» и «Ночном Дозоре» Тимура Бекмамбетова.

Дебют Хабенского в качестве режиссера — был настоящим вызовом. Киноленте «Собибор», рассказывающей об ужасах лагеря смерти для евреев аплодировали даже в Берлине.

Сейчас в своем графике Константину Хабенскому сложно найти время даже на короткое интервью. Он их почти не дает. Активно снимается в кино, ставит спектакли и руководит легендарным МХТ имени Чехова. Но большую часть времени в его жизни, все же занимает благотворительность.

«Моя жена попала в мягко говоря неприятную ситуацию, и чтобы не зацикливаться на этом мы начали помогать детям, с таким же диагнозом», — говорил Константин Хабенский.

Фонд работает с 2008 года, и за эти без малого 15 лет помог более чем трем тысячам детей.

«Он готов на очень многое ради кого-то. Но этого сразу не увидишь, потому что это не то чувство, о котором будешь кричать. Да и не Нужно. Костя он очень трепетный и хороший друг», — рассказывает российский актер театра и кино, друг Константина Хабенского Андрей Зибров.

Он смог объединить детей, которым помогает фонд, и воспитанников своих творческих студий в уникальном проекте «Поколение Маугли». Выручка от спектаклей идет на благотворительные цели. То есть дети учатся помогать другим детям и это, пожалуй, самая важная роль, которую Константин Хабенский блистательно играет в жизнях тех, кто в этом нуждается.