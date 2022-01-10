Ярушин рассказал о постельных сценах с Самбурской: «Не было такого, чтобы там зашевелилось»

Фото: Instagram @yarushinstanislav

Знаменитости уже много лет являются экранными партнерами в сериале «Универ».

Шоумен и актер Стас Ярушин поделился подробностями съемок постельных сцен с Настей Самбурской, с которой он уже много лет играет пару в сериале «Универ». По словам артиста, на деле все не так откровенно, как кажется. В YouTube-шоу «Ковальский» его спросили, хорошо ли та целуется, однако Ярушин не выдал сенсаций.

«Слушай, да это же все такие поцелуи… Они не страстные. Я их даже не помню. У меня есть жена. Она прекрасно с Настькой общается, и понимает, что это работа», — рассказал он.

У актера также поинтересовались, приходилось ли ему возбуждаться от пикантных эпизодов с Самбурской.

«У меня не было такого, чтобы что-то там зашевелилось», — поделился он.

Сама же Самбурская говорила ранее, что не верит в любовь между их персонажами — Антоном и Кристиной. Актриса считает, что ее героине подойдет совсем другой избранник.

«Вам нравятся отношения Кристины и Антона? Какой-то вынос мозга. Мне категорически нет. Я за здоровые, с Андреем!» — отзывалась ранее Самбурская.

Как писал 5-tv.ru, ранее Стас Ярушин жаловался на поведение актера Андрея Гайдуляна в проекте «Звезды в Африке».