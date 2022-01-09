Виноват Сережа? Почему Волочкова перестала делать фирменные шпагаты на Мальдивах

Фото: Instagram @volochkova_art

Балерина поделилась, что ее новый кавалер постоянно находится с ней и подсказывает выгодные ракурсы для фотографий.

Поклонники заметили, что балерина Анастасия Волочкова во время отдыха на Мальдивах перестала делиться фотографиями, на которых запечатлена в шпагате. По мнению фанатов, всему виной влияние нового избранника артистки. Как признавалась сама знаменитость, именно он снимает ее в отпуске и скрашивает досуг.

«Когда мы летели на Мальдивы, Сергей сразу предупредил меня о том, что не любит ни фотографироваться, ни фотографировать <…> Телефон постоянно в его руках, и он сам подсказывает мне ракурсы», — поделилась Волочкова в подписи к публикации в Instagram.

Судя по всему, Сергей действительно старается снимать звезду всюду, только вот почему не просит возлюбленную сделать для фото шпагат? Ведь Волочкова ими славится.

Instagram @volochkova_art

«Очень здорово получается! Но где же фото с фирменным шпагатом? Без него не получается полной картины отдыха»;

«Серега запретил… Ревнует однако…»

«Ваши шпагаты-раскоряки он не любит точно — еще ни одного не видели»;

«Анастасия, вы же видите, сколько стало положительных отзывов. Вот так и продолжайте — без шпагата! Может, дело именно в этом», — писали юзеры.

Сама Волочкова никак не комментирует эту ситуацию. По всей видимости, она настолько увлечена новыми отношениями, что совсем стала забывать о верных ценителях ее таланта. Остается только ждать, когда она заметит, что ее Instagram заполонили вопросы о шпагатах.

Ранее Анастасия Волочкова должна была выступать в роли звездной наставницы «жениха» Сергея в телевизионной программе Ларисы Гузеевой, однако она решила сменить эту роль и стать «невестой». 44-летняя знаменитость начала флиртовать и оказывать знаки внимания привлекательному мужчине.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что возлюбленный Анастасии Волочковой с голым торсом исполнил для нее необычный танец.