«Она незаменимая»: Киркоров высказался о Тарасовой после сообщений об ухудшении ее самочувствия

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Проблемы со здоровьем у мастера спорта СССР Татьяны Тарасовой возникли месяц назад. Тогда она жаловалась на высокое давление и боли в груди. Накануне ей снова вызвали скорую помощь.

Недавний финал шоу «Ледниковый период» прошел без постоянного члена жюри, заслуженного тренера России Татьяны Тарасовой. Ее заменил Филипп Киркоров, который рассказал не только о том, насколько ему сложно далось судейство, но и пожелал здоровья знаменитости.

«Битва чемпионов. И как такое судить? Вот такая непростая роль мне выпала — быть председателем судейского жюри гранд финала. Это большая честь! Хотя заменить Татьяну Анатольевну невозможно. Она незаменимая! В очередной раз желаю здоровья» — заявил он на своей странице в Instagram.

Instagram @fkirkorov

К слову, о проблемах со здоровьем, начавшихся у Тарасовой еще месяц назад, сообщил Киркоров. Однако за все это время тренер лишь раз решила рассказать о своем самочувствии сама. В интервью 5-tv.ru она кратко сообщила — нормально.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто победил в шоу «Ледниковый период».