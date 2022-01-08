«Волчье полнолуние»: Как пережить опасный день в январе 2022 года

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Невероятной красоты небесное явление ожидается в Крещенский сочельник. Но почему его называют Волчьим?

С древности индейцы, считающие волков тотемным животным, боялись их больше всего зимой. Дело в том, что в январские холода звери становились особенно злыми, голодными и агрессивными. Поэтому первое полнолуние в году назвали Волчьим.

Когда будет «Волчье полнолуние»?

В 2022 году астрономическое событие выпадет на Крещенский сочельник — 18 января. В этот день Луна будет находиться в знаке Льва. Что стоит ожидать от полнолуния всем знакам зодиака и как постараться его пережить без серьезных потерь, рассказал Сибкрай.

Как «Волчье полнолуние» повлияет на людей?

В полнолуние в знаке Льва полезной будет медитация. Наступит идеальное время для составления планов и самопознания. В этот день представители астрологического круга почувствуют уверенность в себе, а лидерские качества активизируются. Энергетика полнолуния даст надежду, что все загаданное обязательно исполнится. Также это отличный день для занятия творчеством.

Из-за возникшей уверенности, многие решатся на смелые поступки в отношении противоположного пола. Возможно, устроят романтическое свидание с тем, кому давно симпатизируют.

Как пережить «Волчье полнолуние»?

Астрологи рекомендуют не бояться 18 января действовать максимально честно и открыто, поскольку все обманы обязательно рано или поздно вскроются. Кроме того, следует отпустить все, что вам мешало жить и тянуло на дно. Поступки должны быть осознанным и осмысленными. Тогда Вселенная будет к вам благосклонна.

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