От огнестрельного ранения в Алма-Ате погиб ребенок
Карина Бернтгольц 10 068
Фото: ТАСС / Шарифулин Валерий
Данную информацию подтвердила омбудсмен.
Люди продолжают гибнуть на беспорядках в Казахстане. Среди жертв погромов протестующих уже появились даже дети. Соглаасно обновленным данным, от огнестрельного ранения погиб уже один ребенок, еще один пострадал. Как отмечает ТАСС, данную информацию подтвердила пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в Казахстане.
» Родители прогуливались со своими детьми, когда раздался выстрел, который стал для 11-летнего казахстанца роковым», — говорится в сообщений.
В то же время пострадавший 15-летний подросток был госпитализирован.