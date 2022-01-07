Тренеру Татьяне Тарасовой потребовалась срочная помощь медиков

Фото: ТАСС / Красильников Станислав

Мастер спорта СССР международного класса пожаловалась на острые боли.

Заслуженному тренеру СССР Татьяне Тарасовой потребовалась срочная помощь медиков. Как стало известно 5-tv.ru, 74-летняя мастер спорта СССР международного класса пожаловалась на острые боли в животе и головную боль.

Прибывшие на место врачи «скорой» оказали знаменитости помощь. Для экстренной госпитализации показаний не было.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что тренера Татьяну Тарасову выписали из больницы.