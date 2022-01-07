Нашли мертвой на третий день, хоронили в платье из реквизита: что погубило Светлану Савелову

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Головокружительная кинокарьера сыграла с бывшей фасовщицей из Ставрополя злую шутку.

Актриса Светлана Савелова могла бы сегодня отметить свой 80-летний юбилей, если бы не трагические превратности судьбы. Звезда фильма «Прощайте, голуби» умерла 23 года назад в абсолютном одиночестве. Что стало причиной преждевременной кончины некогда популярной артистки, разбирался Starhit.ru.

Судьбоносная случайность

В большое кино Савелова попала по счастливому стечению обстоятельств. Работая в ставропольской аптеке, она мечтала о медицинском вузе. Тогда ееи увидел режиссер Яков Сегель, который буквально дал путевку в жизнь.

Тогда кинодеятель уже отчаялся найти подходящую актрису на роль медсестры Тани в мелодраме «Прощайте, голуби». Однако его мигрень сыграла всем на руку — в аптеке, куда режиссер направился за лекарством, он встретил подходящую девушку.

Савелова не только попала на большой экран, но и сразу обеспечила себе место в Щукинском училище. Однако после головокружительного успеха самомнение юной артистки, по словам ее коллег, также подскочило до небес.

«В этой девчушке поселилась вздорная капризная душа, — говорил однокурсник Савеловой Ерванд Арзуманян. — Ее побаивались даже самые крутые парни, хотя вздернутый носик, надменный взгляд, точеная фигурка моментально притягивали мужское внимание. Несдержанность Светланы часто превращалась в откровенное хамство. Подруг у нее было мало. Оставались только те, кто умел ей подчиняться».

В итоге Савеловой довольно болезненно дались последующие семь лет, когда ей доставались только проходные роли. Картины «День солнца и дождя», «Зеленый огонек» и «Последний жулик» не пользовались популярностью у зрителей.

Но удача снова улыбнулась актрисе, и фильм «Семь стариков и одна девушка», в котором она сыграла роль тренера Лены Величко, полюбился публике. Однако радость от успеха была недолгой — после этих съемок режиссеры перестали приглашать Савелову в новые проекты.

Попытки артистки прижиться в Театре имени Вахтангова не увенчались успехом. Меньше чем через год Савелова покинула его — далеко не всем был по душе вздорный характер актрисы.

Однако в «Ленкоме» у артистки дела пошли куда лучше — сначала Анатолий Эфрос не баловал Савелову интересными ролями, но с приходом на пост худрука Марка Захарова ситуация изменилась. У них с актрисой сложился отличный творческий тандем. И все могло быть хорошо, но драмы личной жизни поставили жирный крест на карьере Савеловой.

Любовные неудачи

Ангельская внешность артистки в итоге не принесла ей счастья. После окончания вуза Светлана вышла замуж за студента Щукинского училища Геннадия Байсака. Молодожены с размахом отгуляли свадьбу, но их брак еле продержался год.

Как признавался сам режиссер, они были слишком молоды:

«Мы были слишком несмышлеными. Расстались из-за несходства характеров: оба амбициозные максималисты, резкие в суждениях, обоим хотелось доказать свое превосходство. Какая уж тут семейная жизнь…».

Пользовавшейся популярностью у мужчин красавице Савеловой приписывали романы со многими известными артистами. Среди них были и Александр Збруев, и Николай Караченцов.

Школьная подруга звезды Людмила Кравцова отмечала, что первый случай — бред чистой воды. С Александром Светлану связывали только дружеские и профессиональные отношения. Но Николая Караченцова называли главной любовью Савеловой.

«Помню, как в гримерке Караченцов задушевно пел нам романсы своим пленительным голосом. Не разлучались они сутками… Знаю, что разрыв отношений Коли со Светкой состряпала его мама. Она работала балетмейстером, считала себя аристократкой. Все про всех знала. И долго не могла терпеть рядом с сыном никого, кроме себя. А тут появляется какая-то пигалица, да еще с характером», — рассказывала Кравцова.

Непривыкшая к долгому одиночеству Светлана вскоре завязала роман с актером Сергеем Миловановым, тяготевшим к спиртному. А дальше связалась с офицером-ракетчиком.

Эти отношения не были счастливой сказкой — Савелова часто ссорилась со своим возлюбленным. Иногда дело доходило до драк, но знакомые пары уверяли, что ракетчик действительно любил актрису, боготворил ее.

«Выпивали, они, конечно. Но тогда же все пили. И тут случилось то, что, видимо, окончательно ее подкосило. В 40 лет Светка решила завести от этого мужика ребенка. Но родила мертвого мальчика. Конечно, ей об этом раньше надо было думать. А то все съемки да театр. Вот свою жизнь и профукала», — подытожила подруга звезды.

Трагический финал

Депрессия и затяжной запой после потери ребенка ударили по карьере Савеловой. Она практически перестала появляться в «Ленкоме». На призывы худрука Захарова образумиться безутешная актриса не реагировала. В последний раз она вышла на сцену в массовке спектакля «Мудрец».

Вокруг Савеловой ходило множество слухов. Так, например, поговаривали, что ее любимый мужчина на самом деле был не ракетчиком, а уволенным за пьянство милиционером, в итоге споившим и Светлану.

Также активно обсуждалось то, что якобы Савелова попала в автокатастрофу и ее лицо было изуродовано. Позднее подруги, поверившие в эту историю, встретились с актрисой в Крыму, но шрамов не увидели.

Они пришли к выводу, что потеря формы и красоты — следствие алкоголизма. В один момент Савелова совсем перестала приходить в театр — не увольняли ее только из-за отношения худрука Марка Захарова.

О кончине актрисы сотрудники театра узнали уже от сотрудников морга. Выяснилось, что у нее нет даже подходящей одежды для похорон. В последний путь Савелова отправилась в платье для спектакля, отданном костюмерами «Ленкома».

Предположительно, артистка умерла 30 января 1999 года. Ее тело пролежало в квартире около трех дней. Причиной смерти стала алкогольная интоксикация.

Избранник Савеловой даже не явился на ее похороны, но попрощаться пришел Николай Караченцов. Опаздывавший на церемонию актер влетел в зал, никого не замечая. Гроб уже подготовили для отправки на кремацию и артист так и не успел как следует проститься со своей бывшей возлюбленной.

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