Первый среди гражданских: чем запомнился бывший начальник Генштаба ВС РФ Квашнин

Фото: ТАСС / Кондратьев Алексей

Генерал скончался на 76-м году жизни. Причиной смерти стали последствия коронавируса.

Экс-глава Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Анатолий Квашнин умер в Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко. Как сообщил Газете.ru источник в ВС РФ, генерал лечился от COVID-19, но накануне его состояние резко ухудшилось, а ночью 7 января Квашнина настиг инфаркт. 5-tv.ru рассказывает, чем запомнился государственный деятель.

Неожиданная карьера

Анатолий Квашнин родился 15 августа 1946 года в Уфе в семье ветерана Великой Отечественной войны. После окончания Курганского машиностроительного института был призван на службу в армию на два года.

Там его военная карьера начала стремительно развиваться. Выпускник гражданского вуза дослужился до звания лейтенанта, а в 1969 году был назначен командиром танковой роты, дислоцировавшейся в Душанбе. После окончания срока призыва Квашнин продлил службу и был официально зачислен в ряды офицеров Советской Армии. Его назначили заместителем командира танковой роты по технической части в Туркестанском военном округе.

Будущий генерал был направлен на обучение в Военную академию бронетанковых войск имени Маршала Советского Союза Малиновского, которую с отличием окончил в 1976 году. Далее Квашнин был переброшен в Чехословакию, где также командовал танковым полком, а после — в Казахскую ССР.

Уже в 1987 году его снова отправили на учебу. Через два года будущий генерал с отличием выпустился из Военной академии Генштаба ВС СССР имени Ворошилова. С июля 1989 года Квашнин служил в Белоруссии. В частности, он командовал 7-й Краснознаменной танковой армией ВС республики.

Доброволец в Чечню

Август 1992 года стал судьбоносным для Квашнина. Тогда он стал заместителем, а уже через полгода занял пост первого заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ.

Однако с началом операции по восстановлению конституционного порядка в Чеченской республике офицер вызвался возглавить Объединенную группировку российских войск, командиром которой оставался по 31 января 1995-го.

Бывший министр обороны РФ Павел Грачев выразил признательность Квашнину, поскольку в силу разных причин некоторые генералы отказались возглавить группировку и вести боевые действия:

«Поэтому я благодарен тому же генералу армии Квашнину, который тогда подошел ко мне и сказал: «Товарищ министр, если вы позволите, я готов взять на себя командование…».

С 19 июня 1997 года офицер занял пост главы Генштаба ВС РФ, а 25 ноября Квашнину было присвоено звание генерала армии.

Гражданская служба

В сентябре 2004 года Анатолий Квашнин был уволен в запас, а с 15 августа 2011-го уже официально ушел в отставку. Однако в это время он активно трудился в качестве полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе — с сентября 2004 года по сентябрь 2010-го.

Квашнин также входил в Совет безопасности РФ, являлся председателем Наблюдательного совета Ассоциации малой и региональной авиации «Авиасоюз».

С переходом на гражданскую службу герой России вместе с женой Натальей переехал в Новосибирск.

Как сообщает ИА «Башинформ», Анатолий Квашнин показал самый высокий карьерный рост в истории Вооруженных сил СССР и России среди выпускников гражданских вузов. Он прошел все ступени армейских должностей на пути к посту первого заместителя министра обороны страны.

Помимо множества почетных наград и знаков отличия на родине, Квашнин был отмечен и другими державами. В частности, ему было присвоено звание офицера ордена Почетного легиона во Франции за значительный вклад в развитие военного сотрудничества между Москвой и Парижем.

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