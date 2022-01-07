Чуда не произошло: Елизавета II вычеркнула Гарри и Меган Маркл из своей жизни?

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Герцоги Сассекские пропали из традиционного слайд-шоу с фотографиями членов королевской семьи.

Королева Елизавета II подвела итоги 2021 года подборкой снимков значимых для нее моментов. В опубликованном в соцсетях слайд-шоу появился покойный принц Филипп, множество родственников монаршей особы и даже любимые корги королевы. Однако ни на одном из снимков нет принца Гарри, его супруги Меган Маркл и их детей.

Учитывая заверения герцога Сассекского в том, что у него прекрасные отношения с семьей и бабушкой в частности — в ее честь он даже назвал дочку Лилибет - его отсутствие на фото выглядит как минимум странно.

Судя по всему, этого было недостаточно, чтобы растопить сердце королевы после череды скандалов, и никакого трогательного примирения не было. Скорее Елизавета II перестала считать герцогов Сассекских и их детей частью семейства Виндзоров.

Королева уже достаточно серьезно намекнула, что следующим после нее британским монархом станет ее сын, принц Чарльз. Его супруга Камилла уже получила статус королевской дамы, пишет 7дней.ru.

По слухам, уход Елизаветы II еще сильнее осложнит и без того непростые отношения принца Гарри с семьей. Его отец, принц Чарльз гораздо острее воспринял отъезд семьи младшего сына в США. Он также изначально был не в восторге от союза Гарри с Меган Маркл.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какую сумму герцогине Сассекской удалось отсудить у британского таблоида после скандала с публикацией ее письма отцу.