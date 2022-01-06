Жизнь после Долиной: что стало с последним мужем певицы

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Королева русского джаза недавно призналась, что снова влюблена. Впервые официально после скандального развода с третьим мужем.

Илья Спицын давно пропал с радаров журналистов. После его скандального расставания с Долиной долгое время не утихали слухи, что у продюсера родился ребенок от молодой любовницы. Но подтверждения от бывших супругов они так и не получили, пишет «Экспресс газета».

Дела семейные

Отношения с Ильей Спицыным были самыми долгими в жизни Ларисы Долиной — 20 лет они прожили вместе. Но начало романа, как и его конец, было далеко неоднозначным.

Ради певицы Спицын оставил свою беременную жену. Уже живя с Долиной, он все еще находился в браке с другой женщиной, отметил бывший муж артистки Виктор Митязов.

«Говорил, что не разводится, потому что жена не даст общаться с ребенком. Он кормил Ларису этими баснями лет пять. Жене в Киеве купил квартиру», — рассказывал второй супруг певицы.

Несмотря ни на что Спицын не бросил своего маленького сына Лешу и часто ездил к нему на Украину, а еще брал с собой путешествовать. Сейчас Алексею уже 25 лет, он живет в Нидерландах и играет в металл-группе. С отцом он до сих пор находится в прекрасных отношениях.

Из продюсера в тренеры

Уже после разрыва с Долиной Спицын решил окончательно уйти из шоу-бизнеса и посвятить себя давней страсти — хоккею. Еще в 90-е певица познакомила своего возлюбленного с легендарным Вячеславом Фетисовым.

«Если бы страсть к музыке в свое время не перевесила любовь к хоккею, он был бы наверняка одним из самых выдающихся хоккеистов. Об этом говорили и Слава Фетисов, и Владислав Третьяк», — хвалила своего тогда еще мужа Долина.

Экс-продюсер получил предложение от Фетисова начать карьеру в качестве директора в хоккейной академии. Также позднее Спицын занял почетный пост главы правительственного хоккейного клуба «Премьер». В разные годы в его составе играли Михаил Мишустин, Сергей Нарышкин, члены Администрации президента, депутаты Госдумы.

При этом бывший муж Долиной и сам не отказывается выйти на лед в составе звездных команд Ночной хоккейной лиги. В некоторых матчах по мере возможности принимает участие и президент России Владимир Путин.

Также Спицын тренирует подрастающее поколение. Он занимается с юными спортсменами нейроатлетикой — эта инновация помогает развивать одновременно и тело, и мозг.

Новая семья

Частая гостья академии Фетисова, пожелавшая остаться неизвестной, рассказала «Экспресс газете», что в новых отношениях у Спицына родилась дочка Амелия. Она занимается хоккеем по настоянию отца.

«Никто в душу тренера не лезет — он человек скрытный. Но слухи среди мам воспитанников разные ходят. Например, говорят, что с мамой маленькой дочки он отношения не оформлял и сейчас они уже не живут вместе. Но недвижимость Илья Борисович ей и наследнице благородно приобрел», — поделилась она.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Долина рассказала о своей большой любви к покойному Александру Абдулову.