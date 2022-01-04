С глаз долой: какие вещи в доме стоит спрятать от гостей, чтобы не навлечь беды

Фото: Depositphotos / belchonock

Даже самые обычные предметы быта могут навлечь беду на хозяев, если попадут в руки нечестных людей.

Некоторые вещи перед приходом гостей стоит спрятать как можно дальше, пишет Rsute.ru. Даже предметы интерьера, на которые упадет взгляд чужого человека, способны навлечь несчастье на хозяев дома.

Шкатулку с драгоценностями, банковские карты и документы стоит скрыть от посторонних по многим причинам. Начиная с того, что проснувшаяся жадность может толкнуть гостей на воровство, и заканчивая тем, что зависть и негативные мысли задержатся в доме и повлияют на самочувствие его обитателей.

Лекарства также не стоит оставлять на видном месте, поскольку их вид зачастую вызывает у людей чувства жалости и сострадания, а иногда и злорадство, что отразится на больном не лучшим образом. Закрепившийся же в голове гостей образ немощного человека может в будущем испортить их отношение к вам, а также передаться другим людям в ходе обсуждений. Такие ассоциации не нужны никому.

Вопреки распространенной привычке показывать старые фотографии все же не стоит. Недоброжелатели могут украсть ваши снимки и навести на них сглаз или приворот. Потому чужих людей стоит держать подальше от семейных альбомов. Фото в рамках же можно оставить на видных местах — их украсть крайне проблематично.

Религиозные предметы, а также различные талисманы и обереги — предметы исключительно личные. Напоказ их выставлять не стоит ни в коем случае. Это может не только породить неприятные споры с гостями иной веры, но и закрепить на важных для вас вещах черную энергию злости.

И самым неочевидным предметом, на котором лучше не акцентировать внимание гостей, являются комнатные цветы. Они — защитники вашего биоэнергетического пространства. Если на них посмотрит человек с негативной энергетикой, то они могут погибнуть.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие вещи ни в коем случае нельзя выбрасывать из дома.