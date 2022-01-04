Схватка с судьбой: какие испытания ждут знаки зодиака в 2022 году

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Бой курантов ознаменовал начало глобальных перемен в жизни всех представителей зодиакального круга. Стоит быть наготове, чтобы не упустить удачу.

В 2022 году каждый знак зодиака ждет особый, судьбоносный момент, к которому важно подготовиться. Внимательность и готовность к компромиссу станут универсальными помощниками во многих спорных ситуациях, пишет издание «Белновости».

Овен

Судьба не просто преподнесет вам серьезное испытание на прочность, но и большие перемены в жизни. В такой ситуации важно держать себя в руках, не принимая близко к сердцу слухи и сплетни.

Телец

Тельцы, в 2022 году в вашей жизни может произойти много споров и ссор, но держите себя в руках. Если вы справитесь с этом, ждет по-настоящему хорошее время для завершения важных дел и детального анализа сложившейся ситуации. Не бойтесь импровизировать и будьте уверены в своих силах — тогда у вас обязательно все получится.

Близнецы

Приятные перемены ждут вас на любовном фронте, а на карьерном — удача, новые контакты и идеи. Для представителей этого знака пришло время исполнения заветных желаний. Сложнее всего будет строить контакты на работе. Постарайтесь не попадать в передряги, чтобы не лишиться расположения шефа.

Рак

Интересное предложение о новой работе? Почему бы и нет! В этом году для Раков не будет невыполнимых задач, что по достоинству в свою очередь оценит начальство.

Однако велика вероятность, что вы будете чересчур ранимы. Не позволяйте незначительным неурядицам вас расстраивать.

Лев

Оперативная постановка цели после новогодних праздников поможет не размениваться на мелочи и сразу включиться в работу. Представителям этого знака зодиака звезды сулят весьма продуктивные первые месяцы 2022 года.

Однако, чтобы не жить вечно мыслями в прошлом и грустить об ушедших годах, а риск велик - Львам рекомендуется избавиться от ненужного хлама, засоряющего как дом, так и душу.

Дева

Ваша инициативность и фонтанирование идеями могут не прийтись по вкусу начальству. Однако не стоит расстраиваться — может получиться так, что самостоятельное развитие приведет вас к новой, лучшей работе.

Пусть грядет далеко не самый простой период в жизни, но есть все шансы пережить его достойно и даже с приятными бонусами.

Весы

После новогодних праздников вам выпадет прекрасная возможность отдохнуть, поскольку на работе не предвидится излишнего напряжения.

Представители этого знака в 2022 году будут окружены людьми, на которых по-настоящему можно положиться. Некоторые планы придется изменить из-за независящих от вас обстоятельств. Однако если неожиданно приходят неприятности, обртитесь за помощью к семье.

Скорпион

Огромный успех ждет вас, если удастся подключить к делу своих надежных друзей. Главная задача на будущий год — улучшение своего материального благосостояния и решение сложных жизненных задач. Упорный труд станет вашим главным спутником на пути к достижению целей. Если лениться, велика вероятность растерять все то, что имеете.

Стрелец

Не стоит откладывать на завтра важные дела, а в общении с коллегами важно отстаивать свои интересы.

Звезды обещают вам приток новых деловых партнеров, знакомство с которыми может произойти как в командировке, так и в обычном путешествии. Не стоит отказываться от шансов, плывущих прямо в ваши руки.

Козерог

Помните о важности новых встреч и свежих впечатлений — они не позволят вам увязнуть в скуке. Стоит отправиться в отпуск, если давно не были в путешествии.

Новое место обещает вам важное знакомство. Эта встреча может стать поворотным моментом в судьбе. В противном случае вы можете впасть в депрессию.

Водолей

Не стоит плыть по течению и вестись на сомнительные предложения и лесть. Эмоции могут толкнуть вас в руки манипуляторов и обманщиков, потому стоит держать себя в руках и трезво оценивать ситуацию. Полагайтесь на вашу природную интуицию.

Рыбы

Окружающие наконец-то по достоинству оценят ваши умения и способности, однако в погоне за похвалой важно отмечать и чужие успехи. В этом году вашим главным заданием является обучение работе в команде.

Множество судьбоносных событий ждет Рыб как в финансовом плане, так и в личной жизни. Звезды открывают вам новые горизонты.

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