Здоровье на ложке: как простое гадание поможет узнать о болезнях на будущий год

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Новогодние праздники подходят лучше всего для проведения подобных ритуалов.

Проблемы со здоровьем в будущем — одно из главных опасений встречающих Новый год. Однако благодаря простому ритуалу можно быстро узнать, ждать ли в ближайшие 12 месяцев серьезных недугов или все болезни обойдут стороной.

Для народного обряда понадобится набрать в ложку воды и заморозить ее. После этого нужно смотреть на лед — если он получился чистым, без трещин и пузырьков, то и здоровье будет в будущем году таким же крепким. Если же вода замерзла с пузырьками, соринками и крошится, то стоит готовиться к встрече с недугами.

Но, как считают психологи, главным все же является настрой. Даже известная примета «Как Новый год встретишь, так его и проведешь» может работать в две стороны.

Если так получилось, что праздники вы встречаете в болезни, то можно это воспринять как оставление в уходящем году всех хворей. Далеко не всегда внезапный недуг может оказаться плохим знаком, предвещающим болезни в будущем.

Есть вероятность, что таким образом организм очищается от накопленной за год негативной энергии, проявившейся внезапной простудой или чем-то другим. Для уверенности в праздники можно как следует помыться, символически смыв с себя все недомогания в начале года.

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