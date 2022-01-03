Вода убивает? Когда излишки жидкости в организме грозят летальным исходом

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В эксклюзивном интервью 5-tv.ru анестезиолог и реаниматолог Геннадий Мышков предупредил, что избыточное употребление жидкости ведет не только к отекам, но и может закончиться летальным исходом.

Мы более чем наполовину состоим из воды, организм взрослого трудоспособного человека содержит около 60-65% жидкости, однако с возрастом содержание воды снижается, а максимальные показатели наблюдаются у новорожденных — до 80% от массы тела. Медики регулярно твердят, что для сохранения здоровья необходимо соблюдать водный баланс. Но миной замедленного действия обычная вода становится, когда в теле происходит сбой, и возникает отечный синдром. Чем он грозит и при каком сценарии он может закончится летальным исходом, в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал анестезиолог и реаниматолог Геннадий Мышков.

Если возникают частные позывы к утолению жажды, то в большинстве случае возникает подозрение на заболевание сахарным диабетом. Действительно, наиболее распространенной причиной возросшего количества потребляемых напитков становится увеличение содержания сахара в крови, оно требует уравновешивания соотношения осмолярности плазмы и жидкости в организме. Такое нарушение гидробаланса не оказывает существенного влияния на работу почек, если при этом их функция не страдает.

Врач советует насторожиться при прогрессировании сахарного диабета, когда развивается диабетическая нефропатия: она вызывает нарушение фильтрационной и выделительных функций почек. Когда почки не в состоянии переработать и вывести потребляемые объемы жидкости, и возникает отечный синдром.

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Отечный синдром наиболее выражен в нескольких местах: от пастозности (отечности — Прим.ред.) лица и появления мешков под глазами до отечности конечностей — голени, стоп, кистей рук. При прогрессировании недуга, его переходе во вторую-третью степени почечной недостаточности, отечный синдром начинает развиваться с молниеносной скоростью. В зависимости от локализации, фиксируют следующие заболевания

«Когда жидкость начинает задерживаться в подкожно-жировой клетчатке, в перикарде — возникает гидроперикард („водянка сердца“ — Прим.ред.), в плевральных полостях легких — гидроторакс, в брюшной полости — асцит. Накопление жидкости в брюшной полости может спровоцировать и хроническая печеночная недостаточность, связанная с хроническими гепатитами группы A, B и C, последние два — наиболее вероятные провокаторы болезни», — очертил реаниматолог круг потенциальных недугов.

Одна из причин хронической печеночной недостаточности — алкогольное повреждение органа, когда нормальная структура печени замещается соединительной тканью, и печень как орган уже не в состоянии справиться со своим предназначением — выделительной, пигментной и белково-синтетической функциями.

«Нарушение водного баланса больше возникает из-за „поломки“ белково-синтетической функции, когда в организме возникает недостаточность белка, в частности, альбумина, определяющего онкотическое состояние крови и задерживающее воду в сосудистом русле», — расшифровал врач механизм возникновения заболевания.

Сбой в организме приводит к нарушению функции почек, белок начинает интенсивно через них выводиться, в итоге белок альбумин попадает в мочу, развивается протенурия. Симптоматика начинает прогрессировать, и, отметил эксперт, к хронической почечной недостаточности присоединяется асцит.

Накопление в плевральной полости до двух-четырех и более литров жидкости — эксудата — способно привести к анасарке, которая является крайней степенью отечного синдрома. При этом в районе сердца, в перикарде может скапливаться до 0,5 литра жидкости, но максимальный объем жидкости, который может заполнить брюшную полость — 80 литров. При этом нарастает внутрибрюшное давление, снижается системное артериальное давление, нарушаются функции внутренних органов — поджелудочной железы, печени, кишечника.

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У пациентов возникает дыхательная недостаточность, одышка проявляется даже в состоянии покоя, возникает она и при любой физической активности. В таком случае для облегчения состояния больного и обеспечении дыхательной функции рекомендуется занять удобное положение сидя, с опорой на руки.

«Крайней степенью проявления отечного синдрома, или анасарки, являются дыхательная и хроническая сердечная недостаточности, которые при отсутствии квалифицированной медицинской помощи могут привести к летальному исходу», — предостерег реаниматолог Геннадий Мешков.

Лучшая профилактика грозных последствий отечного синдрома — незамедлительное обращение к врачам.

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