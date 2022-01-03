Как живут вдова и дочь Александра Абдулова спустя 14 лет после смерти актера

Фото: ТАСС / Куров Александр

Знаменитый артист умер 3 января 2008 года, когда его маленькой дочке Жене было всего 9 месяцев.

Спустя 14 лет со дня смерти Александра Абдулова многое изменилось в жизни его семьи. Однако вдова артиста Юлия в этот день по-прежнему собирает его друзей на даче во Внуково, чтобы вместе вспомнить горячо любимого ими человека. Также близкие и поклонники артиста приезжают на Ваганьковское кладбище, чтобы почти память звезды.

Ряды родных актера серьезно поредели за последние годы — умер его брат Роберт и мама Людмила Александровна. Она очень любила общаться с подрастающей внучкой Женей и при этом отмечала ее огромное сходство с покойным сыном.

Сама же Юлия считала, что больше девочка похожа на Людмилу Александровну — и внешностью, и твердым, «нордическим» характером. Но сходство с отцом нельзя не заметить — стремление к справедливости, защите слабых, увлеченность ей достались именно от него, уверена вдова знаменитости.

Сейчас Юлия продолжает общаться с родственниками Абдулова. Она поддерживает теплые отношения с его приемной дочерью Ксенией Алферовой. Вдова актера работает в медицинской компании, не забывая при этом следить за собой и отдавать все свободное время своей подрастающей дочке.

14-летняя Женя пока что учится в школе, без какого-либо творческого или научного уклона. Девочка раздумывает о своей будущей профессии, но еще не имеет каких-то конкретных предпочтений.

Instagram @abdulova_zhenya

Еще малышкой она снялась в фильме «Любовь и Сакс» Аллы Суриковой. В эфире программы «Сегодня вечером», на которую Женю позвали вместе с мамой, она рассказала, что думает над карьерой в киноиндустрии:

«Либо актрисой, либо режиссером, либо оператором. Еще я люблю командовать, так что возможно буду режиссером».

Но пока это решение увлеченного подростка трудно назвать твердым и жизнеопределяющим.

Вдова и дочка Абдулова сейчас живут вдвоем в московской квартире, иногда приезжают на дачу по выходным. Юлия старается сохранить дух и обстановку дома такими, какой она была при ее покойном муже.

Юная Женя призналась, что с малых лет любит все песни и фильмы папы, знает их наизусть.

Александр Абдулов скончался в 8 утра 3 января 2008 года от рака легких четвертой стадии. Накануне артист отпросился из больницы отметить новый год с родными. Он дождался речи президента по телевидению, после чего отправился обратно к врачам — таблетки не помогали заглушить боль.

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