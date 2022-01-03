Коварная Луна: названы самые опасные дни января 2022 года

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Смена фаз небесного светила отразится как на окружающей среде, так и на жизни людей, попеременно усложняя и облегчая ее.

Период убывающей Луны — самое коварное время для человека. В эту фазу лучше максимально беречь силы и воздержаться от серьезных активностей и судьбоносных решений, они могут принести сомнительные плоды. Речь идет о промежутках с 19 по 24 и с 26 по 31 января в 2022 году.

Именно в это время стоит уделить больше внимания отдыху и планированию, а также работе с растениями. Убывающая Луна посылает гораздо меньше энергии на Землю, что влияет на концентрацию соков у корней — их становится больше.

Еще одним уязвимым периодом для людей станет полнолуние, выпавшее в этом месяце на 18 января. Эта фаза является настоящим энергетическим испытанием для всех. Важно поберечь свое ментальное и физическое здоровье, поскольку полнолуние сделает людей уязвимыми к воздействию негативных факторов.

Однако есть в лунном месяце и крайне благоприятные для новых свершений и творческих импульсов дни. До начала первой четверти Луны специалисты советуют активно начинать новые проекты, осуществлять планы и заключать судьбоносные сделки. Первая фаза небесного светила помогает накапливать энергию и силы, которые можно направить в абсолютно любое русло.

Луна будет расти с 3 по 17 января, так что большая часть первого месяца 2022 года крайне благоприятна для продуктивной работы и свежих идей.

Также специалисты выделяют 25 января — третью фазу небесного светила. Этот день лучше всего подходит для саморазвития, а также совершенствования отношений со своим партнером — есть шанс вывести близость на принципиально новый уровень.

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