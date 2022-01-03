Кому и на сколько подняли пенсии с января 2022 года

Финансист Финогенова рассказала о росте пенсий в 2022 году

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Также увеличится размер социальных выплат.

С 1 января россиянам на 5,9% проиндексировали пенсию по старости, инвалидности и потере кормильца. Об этом рассказала профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова в беседе с агентством «Прайм».

По словам эксперта, за индексацией последует увеличение стоимости 1 ИПК для расчета страховой пенсии. Новый показатель составит 104,69 рублей, а фиксированная выплата устанавливается в размере 6 401 рублей.

Кроме того, Финогенова уточнила, что рост фиксированной выплаты ведет к росту доплат, привязанных к ее размеру, таких как доплаты за иждивенца, за сельский и северный стаж, доплата к пенсиям инвалидов I группы и 80-летних граждан.

Также с 1 апреля текущего года социальные пенсии будут увеличены на 7,7%. Таким образом обновленный размер социальной пенсии по старости составит 6 242 рублей.

В свою очередь работающим пенсионерам стоит рассчитывать на перерасчет пенсии летом, отметила Финогенова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что россиянам предпенсионного возраста, которые были уволены в связи с сокращением штата, разрешили выйти на пенсию раньше установленного срока. Также необходимым условием является достаточный страховой стаж работника. Для мужчин это 25 лет, для женщин — 20 лет.