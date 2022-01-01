Грядут перемены: как первое новолуние 2022-го откроет глаза каждому знаку зодиака

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Астролог Ксения Шахова в беседе с 5-tv.ru рассказала, как новая фаза спутника Земли и расположение других небесных тел повлияют на жизнь некоторых представителей зодиакальной семьи в январе 2022 года.

Новая фаза спутника Земли и расположение других небесных тел повлияют на жизнь некоторых представителей зодиакальной семьи в январе 2022 года. На что стоит обратить внимание в первую очередь и кого коснутся изменения в первую очередь, в беседе с 5-tv.ru рассказала астролог Ксения Шахова.

В первую неделю после наступления нового 2022 года будет наблюдаться максимальная активность метеорного потока Квадрантиды, самое большое Солнце и парад планет. Молодая Луна не помешает наблюдениям ярких космических явлений, особенно в предрассветные часы 4 января.

«2 января в 21:33 по московскому времени состоится первое новолуние в Козероге, которое до 1 февраля — вступления в свои права символа года Тигра — определит настроение перемен для всех знаков зодиака. Это новолуние примечательно тем, что оно будет иметь гармоничный аспект от Урана и Нептуна: каждый сможет обрести поддержку в значимых для себя вопросах», — охарактеризовала космические явления специалист по звездам.

По слова эксперта, в обозначенный период появится чувство надежности, а складывающаяся астрологическая ситуация позволит усилить дух команды, поэтому самое важное в этот период — держаться своих единомышленников и помогать не только собственному продвижению, но и способствовать развитию окружающих вас людей.

Это новолуние наиболее ощутимо отразится на рожденных в первые числа любого месяца, первая фаза Луны и определит внутреннее переключение в соответствующей сфере жизни у представителей знаков зодиака.

Овен

У рожденных с 1 по 3 апреля появится серьезная цель. Все Овны будут охвачены ярким проектом, увлечены своей работой. Некоторые возьмут на себя большую ответственность и возглавят принятое на себя дело.

Телец

Рожденные с 1 по 3 мая в этот период будут мыслить масштабно: все будет способствовать увеличению, расширению, экспансии. Некоторые Тельцы посетят привлекательное новое место.

Близнецы

Близнецы не опустят руки при первой неудаче. Это новолуние поможет восстановить свои ресурсы и даже поучаствовать в улучшении материального состояния других людей.

Рак

Рожденные с 1 по 3 июля в новом свете увидят своих партнеров. Всем Ракам желательно укрепить свою команду и найти точки совпадения с окружающими.

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Лев

Львам, как никому другому, следует позаботиться о здоровье — своем или домашнего любимца. Новолуние провоцирует растрату энергии в то время, когда вам следует ее поднакопить — не тратьте понапрасну свои силы, трезво оценивайте ситуацию.

Дева

Рожденные с 3 по 5 сентября приятно проведут свободное время. Многие Девы задумаются о сбережениях, но звезды намекают, что сейчас не время экономить на всем подряд, побалуйте себя: душа просит любви и подарков.

Весы

Рожденные с 4 по 6 октября начнут приспосабливаться к новым условиям жизни, будут в процессе корректировки отношений с родственниками. Все Весы обновят пространство своего дома, и у них это отлично получится!

Скорпион

Рожденные с 3 по 5 ноября смогут реализовать себя в роли оратора и закроют потребность в общении. Скорпионы смогут разговорить и заговорить любого.

Стрелец

Стрельцы положат в копилку первые монеты и заложат фундамент финансовой удачи на весь год. Новолуние активирует зону имущества.

Козерог

Рожденные с 1 по 3 января зажгут свое внутреннее Солнце. Для всех Козерогов наступает пора сияния, успеха, привлечения к себе внимания.

Водолей

Для Водолеев — время загадок, при этом ответы будут неожиданными и долгожданными. Период откровений, получения тайн и эксклюзивной информации.

Рыбы

Для рожденных с 1 по 3 марта этот период будет счастливым для решения ряда вопросов. Рыбы улучшат отношения со своими и чужими детьми и проверят дружбу на прочность.

Как ранее писал 5-tv.ru, астропсихолог назвала даты рождения людей, которым 2022 год откроет новые возможности.