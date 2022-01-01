«С куриной жопой вместо лица»: Ивлеева и Собчак показали честные фото 1 января

Фото: Instagram @_agentgirl

Звезды шоу-бизнеса не пытались скрыть морщин и синяков под глазами. Смелости селебрити даже позавидовали!

Проснуться и встать с кровати 1 января — большое испытание для тех, кто весело и шумно отметил Новый год. Но это еще полбеды. Самое страшное — показаться в неприглядном виде перед окружающими. Особенно, если ты звезда. Как, например, Настя Ивлеева или Ксения Собчак. Впрочем, они как раз не боятся брать на себя ответственность за произведенный «фурор».

Блогер Ивлеева, к примеру, в первый день 2022 года выложила в Instagram фото лица без броского макияжа. Из «необычного» — только длинные ресницы, схожие с нарощенными. В остальном глаза и губы бизнеследи отражали полное разочарование в наступившем раннем утре.

«Привет, ромашки. 1 января вообще есть вариант проснуться не с куриной жопой вместо лица? Я правильно полагаю, мы же худеем и не пьем завтра?» — не без сарказма заметила Настя.

Instagram @_agentgirl

Поддержала недоумевавшую от собственной беспомощности Ивлееву и Ксения Собчак. Дива осмелилась сделать фото прямо из постели. Элегантности образу так же добавляли лишь пушистые ресницы. Немного припухшие щеки и мешки под глазами — следствие веселой ночи.

«Без фильтров утром 1-го тебе ***** (конец — бранное — Прим. ред.)», — прокомментировала свой «модный лук» журналистка, закутанная в одеяло.

Instagram @xenia_sobchak

Судя по комментариям к снимкам, россияне оценили смелость звезд на все 100%! Кто-то откровенно смеялся над лицами и высказываниями Собчак и Ивлеевой, а кто-то признавался, что выглядит почти так же «помято».

«Всем мы немножко Настя Ивлеева»,

«Я не пила, а лицо все равно такое же! Это магия 1 января!»

«Такие рожи во всех домах России!»

«Ну какова же красота!» — писали юзеры.

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