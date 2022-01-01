Без записок и тостов не обошлось: как Пугачева и Галкин отметили Новый год
Максим Галкин показал на видео, как встретил Новый год с женой, детьми и друзьями
Фото, видео: ТАСС / Джавахадзе Зураб, Instagram @maxgalkinru
Звезды эстрады знатно повеселились после боя курантов. И, к слову, были совсем не одни!
«Новый год — семейный праздник» — старое правило, которое точно работает в доме певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина. Влюбленная пара встречала 1 января 2022 года в своем большом особняке вместе с малышами — Гарри и Лизой. Кроме того, селебрити пригласили коллег по шоу-бизнесу, которые за годы совместной работы буквально стали родными. Праздник выдался на славу!
В Instagram Галкин опубликовал видеоотчет о прошедшей ночи. За его большим столом послушать речь президента собрались, в частности, композитор Игорь Николаев с женой Юлией Проскуряковой, художница Алина Редель, семья известного модельера Валентина Юдашкина. Пугачева не стала «захламлять» стол приевшимися плотными закусками. Гостей удивляла легкостью: к шампанскому — груши, виноград, мандарины, голубика и даже малина!
Конечно, не забыли звезды и про новогодние желания. Как только куранты пробили полночь, Пугачева и ее друзья сожгли записки с мечтами и, по традиции, запили все игристым.
«Нет, не надо показывать желание! Или ты считаешь, что надо показать? Пусть это будет тайной нашей! Но желание хорошее, всех касается!» — произнес, обращаясь к Алле Борисовне и поклонникам, Максим Галкин.
«Пусть все будет хорошо! Главное — чтобы не было войны!» — вошла в кадр Пугачева, размахивая листочком с написанной мечтой.
Instagram @marinayudashkina
Кульминацией праздника в доме певицы и юмориста стал грандиозный фейерверк. Пугачева вместе с близкими вышла на улицу и наблюдала за ослепительным танцем огней в ночном новогоднем небе.
Больше всех радовались взрослые, а дети, немного побаиваясь громких звуков, прятались под «крыльями» Примадонны российской эстрады.
«Спокойно девочки и мальчики! Спокойно!» — обнимала подростков Алла Борисовна.
Instagram @maxgalkinru
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