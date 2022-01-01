К Земле приближаются сразу два астероида

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В НАСА сообщают о «близком подходе» одного из небесных тел.

К Земле приближаются два потенциально опасных астероида. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на данные НАСА. Уточняется, что одно из небесных тел — астероид 2013 YD48 — по размерам сопоставимо с лондонским Биг-Беном, а второе — астероид 7482 YD48 — в два раза крупнее небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке.

Предполагается, что астероид 2013 YD48 пройдет мимо Земли 11 января на расстоянии 5,6 миллиона километров. В свою очередь астероид 1994 PC1 минует планету 18 января на расстоянии 0,013 астрономической единицы. Согласно данным Центра изучения околоземных объектов НАСА, это является «близким подходом».

Ранее в НАСА сообщали, что ни один из известных астрономам астероидов не угрожает Земле в ближайшие сто лет.

К слову, недавно ученым удалось вычислить приблизительную дату падения астероида, в результате которого на Земле вымерли динозавры. По данным специалистов Манчестерского университета, небесное тело упало в Северном полушарии планеты 66 миллионов лет назад. Таким образом, массовое вымирание произошло на границе мелового и палеогенового периода и привело к исчезновению 75% видов живых организмов, населявших нашу планету.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, согласно одному из предсказаний легендарного французского провидца Нострадамуса, в 2022 году на Землю упадет «огонь с неба», под которым предполагается астероид.