Снова любовь? Собчак воссоединилась с Виторганом перед Новым годом

Фото: globallookpress / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Экс-ведущая «Дома-2» и актер развелись в 2019 году. Неужели пожалели о своем решении?

Светская львица Ксения Собчак воссоединилась с бывшим мужем — актером Максимом Виторганом — незадолго до новогодних праздников. Правда, речь не о теплых отношениях и новой волне любви. Знаменитая дива после развода сохранила дружбу не только с экс-возлюбленным, но и его семьей. Она была желанной гостьей на дне рождения бывшего свекра — народного артиста РФ Эммануила Виторгана.

27 декабря Эммануилу Гедеоновичу исполнилось 82 года. По торжественному поводу выдающийся актер устроил большой пир. На веселом празднике была не только Ксения Собчак, но и ее малолетний сын Платон от Максима Виторгана, в котором звездный дедушка души не чает.

Ксения, несмотря на все условности, чувствовала себя довольно спокойно и, кажется, почти не отходила от своего бывшего мужа. Тот, к слову, не был против теплой компании. За столом Собчак, Виторган и их общий сын что-то активно обсуждали и выглядели словно полноценная семья.

Instagram @emmanuil_vitorgan

Звездам в праздничный день было явно хорошо вместе, а вот фанаты забеспокоились. То и дело люди вопрошали: куда делать официальная пассия Максима Виторгана — актриса Нино Нинидзе? Неужели из-за Собчак шоумен забыл про настоящую любовь?

«Где же Нино?»

«Есть в году еще 364 дня для любимой женщины…»

«Думаю, что эта компания ей больше не нужна. Она — женщина практичная…» — рассуждали юзеры.

Впрочем, селебрити не стали никому ничего разъяснять. Очередной семейный ужин вряд ли может быть поводом для большого скандала. Хотя, как замечают пользователи сети, «в жизни все бывает».

Instagram @emmanuil_vitorgan

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ксении Собчак предрекли скорый развод с режиссером Константином Богомоловым.